Víctot Gobitz: “El Reinfo ha creado espacio para el criminal”

¿Cuáles serían los efectos de que el Congreso logre extender el Reinfo?

Sin duda, sería lamentable, pero creo que la ciudadanía plena, todos los que estamos en el sector minero, estamos atentos y haremos conocer quiénes son los que están interesados por el desarrollo sostenible del país, quiénes son los que se preocupan porque los jóvenes tengan trabajos dignos y de calidad, y quiénes son los otros juegan a hacer política de la mala, aquellos que juegan y hacen favores a mucha actividad ilegal en el Perú.

MIRA: Con marchas, mineros informales amenazan ampliar Reinfo por dos años

¿Cuáles son los ejemplos negativos del Reinfo? Por ejemplo, tenemos el caso de la minera Poderosa, en Pataz, que ha sido atacada varias veces…

Es la parte nefasta. No nos olvidemos que como consecuencia de esas actividades, criminales que han ingresado, y que se disfrazan de Reinfo, en el caso de Poderosa han fallecido más de 17 jóvenes. No podemos dejar de hacer visible eso. Es algo que no se puede soslayar. Han derribado torres de alta tensión, como en la época del terrorismo que vivimos en los ochenta. Y eso, nuevamente, es otro ejemplo de la participación de gente que ha hecho mal uso del Reinfo. También la violencia que ha llegado a zonas urbanas, los niveles de violencia son en parte explicados por esta actividad ilegal, porque la manera que ingresan a labores de terceros, a labores de quienes han hecho el trabajo serio de explorar, de preparar, es consecuencia de eso, de que el Reinfo ha creado un espacio para que el criminal ingrese… Y está acompañado de los permisos que erróneamente han otorgado los gobiernos regionales a 50 plantas, que están instaladas en la costa. Esas plantas y minas también requieren fiscalización.

Hay ilegalidad en el Reinfo…

El titular del Reinfo no es el minero que ingresa a la mina, es la persona intermediaria, el que intermedia en toda esta transacción, y como repito tiene ilegalidad y criminalidad en su interior.

VIDEO RECOMENDADO