Ni las incesantes críticas por su inacción en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ni los dos procesos de recolección de firmas en curso en el Congreso para impulsar su interpelación, ni las indagaciones fiscales sobre su presunta injerencia en los cambios, ascensos y pases a retiro del personal de la Policía Nacional han hecho tomar conciencia al ministro del Interior, Víctor Torres, de que —a poco más de dos meses de haber asumido el cargo— es necesario su relevo.

Ayer, en declaraciones a la prensa, Torres se aferró sin ambages al puesto que asumió el 21 de noviembre pasado. “En la Policía me enseñaron que en tiempos difíciles uno tiene que ser fuerte, y renunciar sería un acto de cobardía; uno se mantiene en el cargo, en evaluación, mientras la presidenta disponga lo contrario”, sostuvo a modo de justificación y dio por “zanjado” el tema.

Además, se mostró incómodo por las reiteradas interrogantes de los periodistas sobre su eventual dimisión. “Mi carrera no es de 5 años ni de 10, mi carrera en la Policía ha sido de 40 años y he salido y he pasado a retiro con un legajo limpio; pues resulta que en 2 meses soy el peor ser humano que puede tener Lima y Perú, no es así, les pido nos dejen trabajar, crean situaciones en prensa, en televisión, y el trabajo es arduo, no tenemos tiempo para estar pensando en esas cosas, hay que seguir para adelante”, subrayó.

INVESTIGACIÓN FISCAL

En cuanto a la disposición del Ministerio Público de recabar información en el Ministerio del Interior por su presunta injerencia en los ascensos y cambios en la Policía, Torres comentó que “en buena hora” y aseguró, a renglón seguido, que en el Mininter “se están haciendo todas las cosas con suma transparencia” y que “esos procesos de ascenso, pases a retiro y cambios son de administración exclusiva de la Policía”.

Diga lo que diga, lo cierto es que ya la Fiscalía citó para este viernes 9 al excomandante general de la PNP Jorge Angulo para que responda sobre el tema y amplíe sus denuncias públicas de que Torres “quiso imponer ciertos criterios en los diferentes procesos que son muy sensibles como ascensos, pases al retiro y cambios de colocación, que siempre han devenido en los famosos escándalos”.

Angulo, quien fue cesado a fines de enero, aseguró también que el ministro le preguntó si era posible pasar al retiro al coronel Harvey Colchado, coordinador del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder, y que su edecán se contactó con el jefe del Fondo de Vivienda Policial para que reciba a un bróker de seguros.

En tanto, el congresista Roberto Chiabra, miembro de la Comisión de Defensa del Parlamento, en declaraciones a Perú21, cuestionó la pretensión de Torres de victimizarse ante la opinión pública. “Él debe aclarar por qué cesó al general Angulo y por qué no asistió a la ceremonia de reconocimiento del nuevo comandante general de la Policía, que responda y no se victimice”. Sobre su permanencia en el cargo, el legislador respondió: “la presidenta tiene que darse cuenta de que la inseguridad ciudadana es una amenaza nacional y ella lo que tiene que hacer es liderar (esta lucha); si considera que el ministro le es funcional para su estrategia, es problema de ella”.

Tenga en cuenta

El excomandante general de la PNP Jorge Angulo ha presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial por su cese a fines de enero último.

Días atrás, Torres lo criticó por objetar su salida de la PNP. “Nadie se debe aferrar al cargo”, dijo entonces.

