El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, aseguró este martes que no tiene un cronograma electoral aplicable al proyecto de adelanto de elecciones planteado por el Ejecutivo porque no está fijada, hasta el momento, la fecha de convocatoria de los comicios.

Consideró, en ese sentido, que la convocatoria de elecciones "es una decisión política" que debe tomar el Parlamento.

"Si no hay esa línea de tiempo definida podría estar en primer lugar un poco especulando [sobre un cronograma] o tener una variedad de escenarios. Por ejemplo, el tema de cuándo sería la convocatoria para nosotros como entes técnicos no sabemos, no tenemos conocimiento, ustedes tampoco lo tienen", sostuvo durante su intervención en la Comisión de Constitución.

"[La razón] es obvia, es una decisión política ¿Cuándo va a ser la fecha de convocatoria? Nosotros no sabemos si el proyecto del ejecutivo va a ser materia de dos legislaturas ordinarias o una ordinaria y un referéndum, entre otros aspectos, es una decisión política ajena al sistema electoral", añadió.

Víctor Ticona explicó que "lo único cierto" que tienen previsto en su institución "es el día de la jornada electoral 19 de abril, tercer domingo de abril", según se precisa en la iniciativa del Ejecutivo sobre el adelanto de elecciones para el 2020.

Esta consideración del titular del JNE fue respondida por la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), quien señaló que pedir una "decisión política" es tomar una postura política cuando son representantes de entidades técnicas las que fueron citadas.

"El presidente del JNE nos ha dicho esta mañana que ellos pueden adecuar, que solo es un tema de voluntad política. Perdón, los políticos somos nosotros, pero los organismos electorales son entes técnicos. Por lo tanto, no pueden venir a hablar de voluntades políticas. Eso no les corresponde", indicó la legisladora.

Bartra siguió con sus críticas señalando que, si va a tener una "posición política" en lugar de una técnica, debería pronunciarse sobre la validez del proyecto de adelanto de elecciones.

"Pero si ha venido a ofrecer una posición técnica, debería presisar si un proceso legítimo puede realizarse en cuatro meses", indicó.

-Reniec y ONPE-

A la Comisión de Constitución también acudieron los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox Ganoza, y de Reniec, Bernardo Pachas Serrano, quienes comentaron que, salgo algunas precisiones que requerirían ajustes legales, podrían cumplir con un proceso electoral en un plazo de 150 a 180 días.

Cox Ganoza, jefe interino de la ONPE, indicó que el Congreso debería determinar una modalidad para que se puedan determinar a los candidatos de los 24 partidos inscritos, porque se derogó la norma anterior y porque, según el proyecto del Ejecutivo, no se podría aplicar la nueva ley de democracia interna porque impacta el calendario electoral.

Mientras tanto, Bernardo Pachas estimó que a Reniec le compete elaborar el padrón electoral, lo que incluye visitas de verificación, publicación, georeferenciación y grabación de huellas dactilares, algo que podrían cumplir en 150 días.

Sin embargo, recordó que hay normas vigentes que establecen que el padrón electoral se cierra 365 días calendario antes de las elecciones y que Reniec debe remitir el padrón al JNE con un tiempo de 240 días de anticipación, algo que debe ser atendido en caso se apruebe un adelanto de elecciones.