Víctor Prado Saldarriaga: "El PJ está penetrado por el narcotráfico"

Quiere dejar un Poder Judicial saneado, libre de corrupción. Para ello, nombrará un nuevo comité de ética integrado por ex jueces intachables. Considera que sus proyectos de reforma judicial son mejores que los del Ejecutivo.

¿Cuántos vocales supremos están vinculados a los audios que hemos conocido?

La Sala Plena ha llevado a tres a nuestro Comité de Ética: Martín Hurtado, César San Martín y Ángel Romero. Otros jueces supremos que figuran en los audios son Duberlí Rodríguez, Javier Arévalo Vela y Héctor Lama More. Solo hay dos denuncias constitucionales: Duberlí Rodríguez y César Hinostroza.

¿Cuántos jueces superiores y de primera instancia están involucrados?

Incluidos los del Callao, son más de 13 vocales superiores y un juez de primera instancia, que llamó a César Hinostroza.

El Comité de Ética para los supremos no funciona.

En los últimos tres años, ningún supremo ingresó al Comité de Ética. Pero lo fortaleceremos y renovaremos también el Consejo Ejecutivo; este faltó a la confidencialidad y reserva, y no se puede sancionar. Estamos cambiando esto.

¿Qué cargos se formularon contra los supremos vinculados a los audios en el Comité de Ética?

Los integrantes del Comité de Ética renunciaron. Para mayor transparencia, estamos reformulando la reglamentación. La próxima semana conocerán al nuevo Comité de Ética. Serán cinco ex magistrados en retiro que dejaron en el PJ una estela de lo que debe ser un juez. No ejercen la abogacía.

¿Quiénes son?

Está Víctor Mansilla Novela; Carlos Montoya Anguerry; Marion La Rosa, que presidiría. Hago la salvedad que el martes próximo yo los presento a la Sala Plena y esta aprueba la designación. Se está evaluando la situación de los dos restantes.

¿Funcionará el otorongo?

En el PJ no hay eso, por lo menos en mi gestión.

Ud. dijo que el caso de César San Martín (CSM) era falta y no tráfico de influencias…

El día que apareció el audio, CSM vino a mi despacho y me comentó sobre las circunstancias en las que llamó a Walter Ríos. Está sometido a Ética, como los otros vocales por incumplimiento de sus deberes funcionales. Pero no es igual que Hinostroza, a quien le he visto otras cosas y nunca reconoció haber hecho algo malo. Si CSM tiene otras responsabilidades, tendrá que afrontarlas. Ética sancionará de acuerdo a su código, suspendiendo y multando. Tráfico de influencias es un cargo delictivo. Ética no lo ve.

¿Debería dar un paso al costado?

No podemos separarlo, eso está en el Congreso.

¿Cómo explica que haya tanto pariente de magistrados en el JNE?

Ha sorprendido a muchos. Será el JNE quien vea si se incumplieron normas…

¿No irá al Comité de Ética?

De momento no se ha planteado. La Sala Plena solicitó explicaciones, estuvo nuestra jefa de Control Interno. Algunos manifiestan que ganaron concursos. Los cuestionamientos los verá el JNE, también Contraloría. El tema es que el presidente del JNE es de la Suprema.

¿Cuánto dura la emergencia en el PJ?

Noventa días prorrogables. Es un proceso de largo aliento.

¿Lo que hemos conocido indica que en el Poder Judicial corre plata como cancha?

En realidad, hemos sido penetrados de manera importante por la corrupción. Esta adquirió varias formas. Por eso, estamos visitando 14 zonas judiciales del país con apoyo de Contraloría y la OCMA. Tenemos señales de situaciones anómalas. Tal vez no en la misma dimensión, pero sí es importante evaluar. Hay infiltración, se copta a magistrados para que actúen a favor de la criminalidad organizada. Las organizaciones criminales buscan un soporte social. El PJ está penetrado por el narcotráfico, minería ilegal, tala forestal, pornografía infantil, trata de personas, lavado de activos.

¿Cuál es la corte más comprometida?

Hay casos graves, sobre todo en el Santa. Preliminarmente observamos manejos irregulares del expediente, omisión de trámites. También tenemos denuncias de la población sobre sus jueces. El miércoles presentaremos la evaluación. Hay absoluciones que no tienen un sustento. No se toman en cuenta medios de prueba o existe un tratamiento benigno frente a sucesos graves. Para nosotros, son señales de alerta. Vemos salas con alto número de absoluciones para delitos graves como tráfico de drogas, corrupción de funcionarios, terrorismo, lavado. Por eso hemos ido con todos los instrumentos. En algunos distritos judiciales encontramos que en el sistema informático todo está borrado.

¿Dónde?

En el Callao y en Lima Sur. Por eso, ahora vamos con técnicos informáticos para recuperar la información.

¿Qué pasó en la Suprema? ¿Estaba en otro mundo?

Esa es una gran pregunta, también una crítica muy certera y una autocrítica. Nuestro control interno es muy tradicional, se basa en denuncias. Quien se siente afectado va a la OCMA o a la Odecma. Si llega a la Suprema, toma dos a tres años. Es una vulnerabilidad; los hechos pueden quedar en el olvido o en la impunidad. No contamos con procedimientos (nuestra propia Constelación) para realizar un seguimiento de las actividades del magistrado cuestionado, seguir sus movimientos económicos. No es un mecanismo preventivo. En nuestras propuestas de reforma está el fortalecer la instancia de control y darle tecnología. Por eso, nuestro objetivo de reforma judicial…

¿Y que el Ejecutivo declare en emergencia al PJ?

No puede, sería una intervención y eso está ligado a las dictaduras. Tampoco el Congreso puede declarar la emergencia. Su función es dar leyes. ¿Quién conoce más el Poder Judicial que quienes estamos aquí más de 30 años?

Cerca del 30% de supremos están comprometidos…

Esa visión es temeraria y catastrófica. Los supremos fueron nombrados por el CNM. Yo postulé con 60 personas en 2007 y obtuve el primer puesto. El CNM es quien ha hecho crisis. Este es el único que nos puede separar. Por eso le pedimos su renuncia a César Hinostroza.

¿Cómo confiar en los vocales supremos cuestionados?

Que se vayan todos es un parecer completamente termocéfalo, que sirve a las dictaduras. Los canales de control están, no podemos aplicar medidas que corresponden al CNM. Por eso, hay que apurar el paso en la reforma del CNM, pero con claridad.

¿El proyecto del Ejecutivo sobre el CNM no es bueno?

Es un documento básico que debe ser ajustado. Nuestro proyecto va más allá. Planteamos que los futuros jueces salgan de la Academia de la Magistratura, reformada. Se postula, tienen dos años y solo los mejores del cuadro de mérito se presentan ante el CNM.

¿Termina la investigación a los 14 distritos judiciales y qué pasa?

Mano dura. Separamos a los magistrados que sean provisionales o supernumerarios. Eso sí podemos hacer. Los otros se someterán a Control Interno. La Sala Plena no puede destituir a los magistrados, la fortaleceremos para tener esa facultad y separar a personas de otras instancias. La reforma es de la Constitución y no solo del CNM.

¿Qué incluiría?

Capacidades disciplinarias para la Sala Plena o del Consejo Ejecutivo.

¿Verdaderamente revisará las sentencias de agravio sexual de César Hinostroza?

He emitido una circular para todos los jueces indicando que deben dar prioridad a los casos de violencia contra la mujer y agresiones contra menores. Si está en el último, lo pone primero. Control Interno hará el seguimiento. La Suprema realizará un pleno para revisar y anular las decisiones que dictó Hinostroza creando jurisprudencia vinculante. Ya lo hicimos con Lavado de Activos, suprimimos su decisión. Debe realizarse en setiembre.

¿En concreto, se anularán los fallos?

No. Para las sentencias, en lo penal, la anulación se da por demanda de revisión. Para los casos aún sin condena, se aplica la cosa juzgada fraudulenta. La pide el demandante.

¿Con 11 años en la Suprema, cómo lee a su colega César Hinostroza?

Con solo dos años de antigüedad en la Suprema se le asignó una sala con cuatro provisionales. Por ser el más antiguo debí presidirla. A mí y a otros magistrados de mayor antigüedad nos pusieron en la primera Sala Penal Transitoria para que Hinostroza pudiera presidir la segunda. Fue durante la presidencia de Duberlí Rodríguez.

¿La responsabilidad es suya?

Él es quien armó las salas. Tendrá que explicar por qué actuó de esa manera. Hinostroza tenía una trayectoria negativa si revisa antecedentes. Un ex consejero del CNM dijo que bloqueó su acceso cinco veces. Tiene vaivenes muy marcados, fue juez superior, lo separaron, regresó por el Tribunal Constitucional…

¿Creemos o no en las decisiones del TC?

Ese es un órgano político. Lo refrenda el Parlamento y los presentan los partidos. Nos sorprendió sobremanera el empoderamiento que Hinostroza logró en la Corte Suprema. Se ubicó como presidente de la Academia de la Magistratura y como accesitario al JNE. Incluso, fue representante del PJ ante el MESISIC de la OEA para las políticas anticorrupción.

¿Hábil?

La posibilidad de alcanzar esas posiciones indica debilidad en la selección y control de magistrados. Confío, es mi compromiso, en que esto no pase nunca más.

¿Quien habló con Hinostroza está marcado?

Yo soy juez y presidente del PJ. El audio es un documento, relata un suceso lícito o ilícito, conexión con conductas delictivas. Es un tema de valoración social. Pero, para la justicia, algunos generaron denuncias penales e infracciones a los deberes del cargo, por eso hay denuncias constitucionales y también hay faltas éticas.

Usted pidió la renuncia al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El representante del CAL y de la Corte Superior aún no renuncian. ¿Qué hará?

Espero que renuncien. Si no, tomaré algunas medidas dentro de la ley que no puedo anunciarlas.

¿El Sistema Nacional Anticorrupción del PJ ha funcionado?

Tiene problemas. Detectamos salas donde nos preocupa su proceder judicial. No diré cuáles porque si no, me destruyen documentación, etc. Ya no habrá dos sistemas; en octubre se realiza la fusión.

¿Saldrá el juez Carhuancho? ¿Tendría que volver a postular?

¿Ante quién, si no hay CNM? Tendremos una gran corte contra la criminalidad organizada y la corrupción con tres áreas: delitos contra los derechos humanos, crimen organizado y corrupción administrativa. En principio, no saldrá nadie. Pero recuerde que tengo alertas muy claras de que muchos de los que están ahí ya no van a estar por lo irregular de sus resoluciones. Me refiero a las salas. Hemos redoblado la supervisión sobre ellos y marcarles un límite. Verán cambios muy pronto.

¿Por qué cuestionó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry?

Yo no lo he cuestionado. No miro la paja en ojo ajeno cuando tengo la viga en el propio. Lamento que una institución tan importante esté sujeta a conflictos internos, a cuestionamientos.

¿Debe Chávarry dar un paso al costado?

Debemos tener responsabilidad. No es Víctor Prado, es el PJ. Si mi institución recibe cuestionamientos, lo natural es que quiera salvarla.

Usted es compadre del fiscal Pablo Sánchez…

Sí, pero no del hijo que salió en televisión. Con Pablo somos compañeros de carpeta, de universidad. Sería mezquino no reconocerle que levantó a su institución.

¿Le satisface lo actuado en el caso Lava Jato?

Me refiero a su institución, no a un caso. Pero no cuestiono al señor Chávarry ni planteo ninguna acción, solo que piense en su institución.

‘SI NO HAY RAZONES CLÍNICAS, PUEDE ANULARLO'



Se presentó un amparo en el PJ contra la ley Mulder, pero el TC está por pronunciarse…

Podría amparar para ese caso específico y la ley sigue vigente…

Pero vendrían muchos amparos más…

La otra vía es esperar la resolución del TC, en España ocurre esto. Es lo más prudente y probable. Si no, podría haber una contradicción.

¿Los proyectos de reforma del Ejecutivo son buenos?

Para el CNM coincidimos en algunas cosas, pero nuestro proyecto es mejor. En la Ley de Control, el Ejecutivo plantea una autoridad de integridad. No es claro. Proponemos a jueces contralores, nuestro proyecto nos parece mejor. En lo político, la experiencia reciente del Perú no da para apreciar si lo que se plantea es mejor que lo existente. Las reformas de papel nos hacen caminar en círculo. La bicameralidad no parece reformar nada. Nada asegura que los senadores serán mejores que los diputados. A veces es más útil mejorar lo malo.

La CIDH estableció la revisión del indulto a Fujimori. Usted lo condenó, ¿qué piensa?

El indulto para delitos de lesa humanidad está proscrito, salvo que sea humanitario (por enfermedad).

Pero, según César San Martín, Fujimori no fue condenado por lesa humanidad.

No diga eso. No es así. El Código Penal los establece desde 1991 y hay una trayectoria de doctrina internacional. La sentencia a Fujimori señala que los delitos cometidos tienen la connotación de lesa humanidad. Son de importancia internacional; por tanto, no le alcanza ni la amnistía ni el indulto salvo que sea humanitario. La CIDH sale de una manera rara, se lava las manos. El juez supremo provisional Hugo Núñez Julca verá la situación médica de Fujimori. Si no hay razones clínicas, puede anularlo. Es algo breve.

¿Trabajó en el estudio Ugaz, Benítez?

Un año, en 1991.

DATOS



- Víctor Roberto Prado Saldarriaga es abogado por la Universidad Nacional

Mayor de San Marcos y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia (España).



- Ha realizado cursos internacionales sobre Políticas de Control y Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Dinero y Crimen Organizado en varios países europeos y americanos.



- Ha integrado varias comisiones revisoras de la Legislación Penal y Procesal Penal. Fue miembro, en representación del PJ, de la Comisión Especial Revisora para la reforma del Código Penal de 1991.