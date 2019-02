Víctor Prado Saldarriaga: “La pena (de Donayre) tiene que ejecutarse”

La Comisión de Constitución dice que, en el caso de Edwin Donayre, si no hay sentencia firme, el PJ debe aclarar el tema.

El PJ ya ha emitido una opinión para el levantamiento de inmunidad de arresto del congresista. La consulta que se quiere hacer ahora no tiene ningún sentido ni utilidad, el Poder Judicial ya ha mencionado que no tiene nada que aclarar.

¿Aplica en este caso el levantamiento de inmunidad sin una sentencia firme?

Para el PJ, la ley es muy clara, y si esta persona (Edwin Donayre) fue condenada en base al Código de Procedimientos Penales de 1940, la pena tiene que ejecutarse inmediatamente. A través de la congresista Marisa Glave, conocí que se argumenta un acuerdo plenario de la Corte Suprema de 2009 para señalar que la Corte Suprema podría cambiar su criterio, pero eso no es correcto porque ese acuerdo está referido a las penas de inhabilitación, no a privativas de la libertad.

En el Congreso se habla de un vacío en lo que es inmunidad de arresto.

Ya no hay proceso, ya el proceso se acabó y esta persona ha sido declarada culpable. Sé que ahora existe un recurso de nulidad en este caso que se verá en marzo (el 20 de ese mes), pero no tiene ninguna conexión con la pena.

¿Cree que haya posibilidad de que se vaya del país?

Ese es un riesgo que de ocurrir será responsabilidad de quienes no tomaron las decisiones correspondientes.