Han pasado cuatro meses desde que se difundieron los audios de la vergüenza. El presidente del Poder Judicial (PJ) , Víctor Prado Saldarriaga, anuncia que enviaron al Congreso un proyecto con políticas de lucha contra la corrupción, pero este aún no ha sido aprobado.

¿Se superó el golpe por los audios de la vergüenza?

Hemos superado la coyuntura crítica que generó la experiencia de los audios. Hemos desarrollado políticas internas para mejorar los niveles de control y de intervención de los jueces en el desarrollo de sus rutinas laborales y jurisdiccionales.

¿En qué consiste el control?

Tendremos el Congreso Nacional de Jueces. Uno de los ejes es un programa de lucha contra la corrupción en el que se construyan políticas de integridad y control que ya alcanzamos al Congreso. Le pedimos a su presidente (Salaverry) que dé prioridad a la propuesta del Poder Judicial para paliar el escenario negativo que tenemos. Hay que tener cuidado.

¿Cuidado?

Dentro de poco habrá elecciones a nivel de Corte Suprema y Superiores, y esas personas (malos jueces) pueden todavía votar e inclinar la balanza a situaciones inesperadas. Aún hay malos jueces que no pueden ser separados porque la autoridad que tiene esa facultad ha quedado desactivada: el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

¿Cómo saber si no hay más Walter Ríos (ex juez encarcelado) enquistados en el Poder Judicial?

Estas personas salieron de alguna parte. ¿De dónde? Uno no nace juez, se hace y es seleccionado. Los que fracasaron fueron los que hicieron la selección y los que ratificaron a los que no lo merecían. Que tenemos jueces negativos, claro que sí. Eso no solo se combate con normas, sino con una formación ideológica de valores.

El ex presidente Humala estuvo preso; Alejandro Toledo está prófugo; la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está presa; y a Alan García se le impuso impedimento de salida. ¿Cuál es su lectura?

La valoración tiene que hacerla la ciudadanía. El Poder Judicial cumple su función. Esto no ocurre solo en Perú, sino en toda Latinoamérica. Es un problema transversal que nos debe hacer reflexionar.

¿Qué opina sobre el pedido de asilo de Alan García a Uruguay?

Estoy sorprendido como todo el país. Pero se cumplirán los protocolos internacionales y la legislación nacional para estos casos de pedido de asilo político.

Algunos califican al juez Richard Concepción Carhuancho como carcelero. ¿Lo es?

El presidente del PJ no valora la decisión de los jueces.

TENGA EN CUENTA

“El PJ no tenía canales de alertas porque la OCMA solo recibía denuncias y no tenía actuación preventiva para evitar la interferencia en decisiones judiciales”, dijo Prado.

Del 22 al 24 de noviembre se realizará el XI Congreso de Jueces en Lima.