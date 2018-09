Víctor Prado reveló que Yeni Vilcatoma evitó que CAN se pronuncie por caso de Pedro Chávarry

El titular de la Corte Suprema, Víctor Prado, reveló hoy que la tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, se opuso a que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) se pronuncie sobre la situación del cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

En entrevista con RPP, Prado contó que en la sesión de ayer de la CAN, el representante de la ONG Proética propuso que se emita un comunicado pidiendo la salida de Chávarry de esa instancia. Sin embargo, la fujimorista Vilcatoma hizo una observación al planteamiento.

"Se señalaba que debía establecerse una exhortación (pidiendo la salida de Chávarry), (pero) Vilcatoma aludía al marco normativo de la CAN, cuestionaba la legitimidad de la operación, (que) este tipo de situaciones requiere una evaluación normativa", manifestó.

El presidente del Poder Judicial señaló que hubo "poco consenso" para decidir sobre la propuesta de Proética y, debido al impasse, postergó la votación para el lunes.

"He sido muy crítico de la CAN porque si hubiera cumplido con su labor como debiera, no hubiérmos llegado a la situación en la que estamos; en el Perú, si algo tenemos en abundancia, son las comisiones donde estamos las mismas personas integrándolas", expresó.

Pedro Chávarry fue sindicado por colaboradores eficaces como miembro de la organización criminal 'Los cuellos blancos del Puerto', una presunta red de tráfico de influencias enquistada en el más alto nivel del sistema judicial.