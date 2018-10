Víctor Prado: "La prisión preventiva siempre es una medida excepcional"

El presidente del Poder Judicial (PJ), Víctor Prado Saldarriaga , se pronunció sobre la figura de prisión preventiva en el marco del pedido del Ministerio Público para restringir la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , por 36 meses.

"Las personas que están siendo objeto de procesamiento son personas que tienen poder. En los instrumentos internacionales vigentes a estas personas a las que se les conoce como personas expuestas políticamente, tienen muchos canales para generar mecanismos de impunidad que también deben ser valorados al momento de tomar decisiones", comentó en entrevista a RPP.

Prado Saldarriaga recalcó, sin embargo, que la "prisión preventiva, en el marco normativo vigente, siempre es una medida excepcional" al restringirse la libertad de una persona no sentenciada.

El titular del Poder Judicial criticó, además, la larga duración de algunas audiencias en las que se decide la prisión preventiva contra algunos imputados debido a que "hacen que sea un procedimiento tedioso y confuso".

"A mí no me gusta la extensión excesiva de estos procedimientos de prisión preventiva que agotan a todas las partes, que acaban siendo un diálogo reiterado de posiciones que no tiene un fin mayor que el de presentar aspectos que a veces son materia de una decisión en juicio, no de un nivel preliminar", manifestó.

Explicó que esta clase de audiencias se sustenta en decisiones dictadas por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, por lo que dijo que espera que "los resultados justifiquen todo este intercambio de horas y de trabajo conjunto de las partes".

Prado Saldarriaga rechazó que la evaluación de prisión preventiva contra algunos imputados corresponda a una persecución política y precisó que el Poder Judicial solo procesa los casos que recibe.

"La tarea del Poder Judicial es administrar justicia, no hacer política. En más de una ocasión hemos escuchado a los políticos decir se ha politizado la justicia. No. La justicia está recepcionando casos y les toca procesarlos. Que la justicia desarrolle un sesgo que sea ajena a la aplicación del orden jurídico es completamente falso", remarcó.