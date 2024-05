¿Qué está sucediendo con la minera Poderosa?

Claramente, está revelando que las medidas que han adoptado (estado de emergencia) no son suficientes. No es que no sean necesarias, pero son insuficientes. Este atentado es consecuencia del uso irresponsable, indiscriminado de explosivos.

El Ejecutivo ha señalado que la zona del atentado no está en emergencia.

Hay que comprender que nuestra geografía es compleja y es una zona que quizá está fuera del ámbito de actuación de la Policía y el Ejército, pero están usando explosivos y eso no es algo menor. (…) Acá hay grupos pequeños de dueños de plantas que han obtenido su licencia a través de los gobiernos regionales, que hacen uso de manera ilegal del concepto del Reinfo y que están lucrando con la actividad ilegal, que tiene todos los visos de ser una actividad terrorista. El terrorismo no solo tiene vinculación política, en este caso es un terrorismo con vinculación económica.

El ministro Rómulo Mucho dijo que se debe eliminar el Reinfo.

Está claro que en más de una década no ha funcionado, muy pocos se han formalizado, pero creo que hay que enfocarnos en lograr la trazabilidad del componente del insumo principal que es el explosivo y el control irrestricto de esas plantas que consumen insumo químico, energía, tienen actividades que están bancarizadas.

¿Se han reunido con las autoridades para ver el tema?

Hemos conversado en su momento con el ministro de Energía y Minas, con el de Economía, pero este es un esfuerzo que requiere de la participación de Sucamec, del Minem, de Sunat, de la SBS. Es un tema que debe tener la primera prioridad del Gobierno. Debemos dejar de hablar y pasar a la acción.

¿Y el Congreso?

El Ejecutivo tiene el control sobre varios ministerios, de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales, y es el llamado a restablecer el orden. En el Congreso todavía hay espacio, podemos discutir para tener una norma que realmente formalice, pero es evidente que al día de hoy estamos dejando el espacio para que el criminal gane terreno.

¿Cómo afecta esto al impulso de la inversión privada?

Tenemos que ser coherentes. Si somos coherentes y decimos que queremos promover la economía formal, queremos sacar al país de la recesión, necesitamos comprometernos a acciones concretas para evitar esta actividad ilegal.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.