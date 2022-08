Ayer, la Comisión especial de selección de candidatos aptos para la elección del defensor del Pueblo del Congreso –integrada por nueve parlamentarios– entrevistó a los ocho aspirantes que postulan al cargo que, hasta mayo pasado, desempeñó Walter Gutiérrez.

La ronda se inició muy temprano, a las 8 y 30 a.m., en la Sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, y se prolongó por varias horas debido a que la entrevista con cada postulante se extendió más allá de la hora y 10 minutos que se había previsto.

El primer jurista sometido a evaluación fue Gastón Soto Vallenas, quien propuso una mayor proactividad de la Defensoría del Pueblo respecto de los conflictos sociales.

Consultado sobre la unión civil, señaló que no está contemplada en la Constitución. “El matrimonio está previsto para que sea entre un hombre y una mujer, pero si la legislación se reforma, eso sería dable”, indicó escuetamente.

En cuanto a la postura institucional que debería adoptar la Defensoría respecto del gobierno de turno, Soto se pronunció en contra. “No es recomendable ponerse en una situación de dar opiniones políticas a quienes justamente irán a tocar las puertas para exigir que el reclamo sea atendido”, subrayó.

CEÑIDO A LEY

Otro de los entrevistados fue el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Víctor García Toma, a quien la legisladora Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, trató de orillar con sus interrogantes, tanto que el titular de la comisión, Idelso García Correa (APP), tuvo que intervenir para dar por concluida la intervención de la parlamentaria.

Luque insistió en cuestionar a García Toma sobre sus opiniones acerca del gobierno de Pedro Castillo. “Se me ha preguntado sobre mis impresiones de la situación política del país y ratifico mis declaraciones, pero, de ser elegido en el cargo, no serían opiniones que yo podría ofrecer porque hablo a nombre de una institución que ya no tiene esas competencias. Mi responsabilidad es ceñirme a la ley y a mis funciones”, respondió.

El jurista, además, se manifestó en contra de las acciones de violencia que ejercen algunas rondas campesinas como “remedio sancionatorio” y agregó que estas deberían respetar la ley que “ha mutado” con el paso de los años.

Aseguró García Toma que la Defensoría del Pueblo atraviesa un momento crucial respecto a lo social y que debería abogar por los derechos de quienes lo necesitan. Asimismo, dijo que, de ser elegido, buscaría empoderar a los órganos de la institución que trabajan en regiones para garantizar sus actividades.

En la lista de aspirantes también estuvo Beatriz Ramírez Huaroto, la única mujer postulante, exasesora de la excongresista Indira Huilca. En su participación virtual, la abogada fue requerida sobre su postura en cuanto al aborto. “Nuestro país debe tener un debate serio respecto al aborto en casos de violación sexual; es indispensable cuando las afectadas son niñas y adolescentes o la vida y la salud de las mujeres está en riesgo”, manifestó.

