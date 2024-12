Víctor García Toma sobre pena de muerte: "Es un distractivo para no dar cuenta de una serie de actos”

El jurista Víctor García Toma habló en Perú21TV sobre la declaración de Dina Boluarte respecto de la pena de muerte. La pregunta ahora, dice, es ¿qué va a hacer la presidenta mientras llega el próximo gobierno?

¿Qué opina de la discusión que ha generado la presidenta en torno a la pena de muerte?

Yo observaría con desconfianza lo expuesto por la presidenta. En primer lugar, me parece que es un distractivo para no dar cuenta de una serie de actos que la ciudadanía le requiere desde hace un buen tiempo; lo segundo es que hablar de la pena de muerte en el Perú implicaría la decisión del Poder Ejecutivo de apartarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y una vez que el Estado peruano hubiese tomado esa decisión van a pasar dos años. En consecuencia, durante dos años, el Gobierno tendrá que dictar medidas que permitan corregir de manera menos cruenta la grave situación que vivimos. (...) La pregunta es: ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la Policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial o de los tres? Sea de quien fuera hay que ingresar a un terreno de reorganización y reestructuración de esos tres organismos.

¿Lo hace porque teme terminar con juicios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

No. Creo que algo tiene que decir en su condición de presidenta en relación con el país y la inseguridad ciudadana en donde tiene a un ministro incompetente al costado a quien abraza con efusividad y felicita. Lo cierto es que la problemática de la inseguridad ciudadana no se va a resolver con la aplicación de la pena de muerte. Y mientras llega el otro gobierno, ¿qué va a hacer la presidenta? Eso hay que preguntarle.

Entonces, ¿por qué hace este anuncio...?

Hasta el día de hoy hablábamos de la cirugía, de la no cirugía, del ‘cofre’, de los Rolex. A partir de hoy vamos a hablar de la pena de muerte, y vamos a tener que hablar del Pacto de San José y del Sistema Interamericano, esa va a ser la discusión, pero eso no es lo importante. Lo importante es saber cómo piensa la presidenta resolver la inseguridad ciudadana, no solo en lo que se refiere a las personas que piense nombrar, sino los planes, programas y acciones que el país reclama.

