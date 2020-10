El constitucionalista Víctor García Toma, en declaraciones a Perú21, manifestó que el gobierno “trata de manera poco decorosa” a los ciudadanos mayores de 65 años al desconocer su capacidad de ser responsables en la toma de decisiones.

Fue en alusión a la disposición dada por Poder Ejecutivo que restringe el libre tránsito de ese sector ciudadano argumentando el riesgo de contagio con la pandemia del COVID-19.

“No hay persona que tenga más clara la idea de finitud de la vida que un adulto mayor, por lo que no tiene sentido dudar que puedan tomar decisiones en desmedro de lo que más cuidan. (...) En este caso, el gobierno no ha establecido de manera clara e indubitable las razones por las que ellos deban ser objeto de un trato vejatorio, indigno y discriminador, desconfiándose de su capacidad para tomar decisiones de manera correcta”, subrayó.

El jurista añadió que a todas estas consideraciones debe sumarse el hecho de que el aislamiento y la imposibilidad de tener contacto con terceros genera un quiebre psicológico y, en consecuencia, un daño a la salud. En ese contexto, comentó que lo que se advierte es que la medida “no ha sido consultada a especialistas de la salud sino dada por algún criterio castrense”, indicó.

En esa línea, García Toma cuestionó que el Estado ejerza paternalismos sobre personas que, por su experiencia de vida, tienen una mejor idea de lo que es posible o no hacer.

“Se está afectando la igualdad, la libertad personal porque los adultos mayores de 65 años no pueden disponer de su propio ser en la medida que norma constriñe sus actos vitales. (...) Evidentemente, esta lógica de restringir el tránsito de personas a una hora determinada, de cuidar que no haya concentraciones, nos habla de un Estado policía y está bien en determinada circunstancias pero hay que elevar la condición del Estado. Sus decisiones deben ser razonables y respetar la condición y calidad de las personas, cosa que no se está haciendo con los adultos mayores”, puntualizó.

Ayer, la Defensoría del Pueblo emitió un segundo pronunciamiento sobre el tema en el que le pide al Ejecutivo adecuar la medida de confinamiento para los mayores de 65 años de edad con el mayor respeto posible a sus derechos fundamentales. Hoy en día, los adultos que superan dicha edad solo pueden salir a realizar caminatas tres veces a la semana por una hora.

