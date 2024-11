Víctor García Toma: “El caso de Martín Vizcarra está clarísimo”

El abogado opina sobre los casos de Nicanor Boluarte y los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

¿Cómo evalúa la resolución de Concepción Carhuancho en caso Boluarte?

La resolución del juez Concepción Carhuancho es claramente arbitraria. A él no le corresponde fundamentar los aspectos de fondo, si hay o no responsabilidad penal. Eso vendrá en una parte posterior. Por supuesto que para tomar la decisión de una prisión preventiva importa el indicio o cierta convicción de que hubiera podido cometer el delito. Pero en lo fundamental a él le correspondía decidir si tenía o no arraigo y si había generado actos de obstrucción. Y ninguna de esas dos situaciones se había presentado. En consecuencia, le correspondía proseguir esta etapa en libertad. Eso está claro. Es evidente que ha sido un circo jurídico porque han pasado cuatro meses, ha habido largas y maratónicas audiencias en las que él ha sido el protagonista central. Y como desenlace todavía se toma el día siguiente de APEC. Hay un claro móvil político que perjudica a la presidenta. Este caso tiene un cierto rasgo de politización.

Nicanor Boluarte no merecía la prisión preventiva.

No hay indicios de haber intentado obstruir la justicia. Y el señor tiene arraigo laboral y domiciliario. Además, hay un principio de imparcialidad. Los jueces, como la mujer del César, no solamente deben ser honestos sino parecerlo. Y en este caso es un juez de garantías. Su función es verificar que los derechos del justiciable no se vean afectados por la conducta del Ministerio Público. Abandonando esta función de juez de garantías, se toma la licencia de presentar este caso en una clase con un organigrama donde se consigna que se trata de una organización criminal. Eso indica que hay una apreciación adelantada de los hechos que además no le corresponde a él.

¿Adelantó opinión?

Adelantó opinión en esa clase. No puede hacer referencia de un caso que está bajo su responsabilidad fuera de los espacios judiciales. Y al hacerlo, está dando indicios concretos de que él considera que hay una responsabilidad penal. Ni se debió mencionar en la clase ni se debió colocar ese rótulo de organización criminal. Es un claro prejuicio y adelanto de opinión.

¿La defensa de Boluarte podría recusar el juez por adelanto de opinión?

Lo que hay es un habeas corpus que eventualmente podría establecer que, en efecto, su comportamiento no ha sido imparcial. Y en consecuencia, se podría declarar la nulidad de esa decisión. Con prescindencia, por supuesto, del recurso impugnatorio.

¿La ausencia del imputado abona en la preventiva? ¿Pesó la fama de ‘canero’?

Acá hay dos cosas. La primera es la demora en la tramitación de esta causa. Otros casos más emblemáticos como el de ‘Chibolín’ se resolvieron en 24 horas. Acá han sido cuatro meses. Lo segundo es la reputación de un juez carcelero y sus inclinaciones políticas, además de su vocación de juez exhibicionista. Esto podría haber generado una cierta duda o suspicacia. Pero esto lamentablemente le hace daño a la presidenta. Es algo que el señor Nicanor Boluarte tenía que tomar en consideración, porque él no es un ciudadano común y corriente, por ser activista político y hermano de la presidenta.

Al no presentarse, jugó para el enemigo.

Así es. Pensando en términos políticos, tienes que asumir la responsabilidad y tener la confianza de que en un futuro no muy lejano la sentencia va a ser revertida, porque así va a ser. Ha pasado en otros casos que el señor Carhuancho ha ordenado una prisión preventiva y esta ha sido luego levantada. Lo mismo entiendo que va a suceder con él. Y es lo que le correspondía afrontar por ser el hermano de la presidenta. La decisión de Nicanor Boluarte no solo lo afecta, sino también al gobierno de su hermana Dina Boluarte. Y de alguna manera explica la preventiva.

¿Cuáles serían los escenarios posibles?

El abogado en materia penal de Boluarte va a presentar el recurso impugnatorio. Esta apelación la va a ver una sala que ya conoce al juez Carhuancho. En varias oportunidades le han revocado estas decisiones. Incluso le han dictado medidas disciplinarias por haber copiado textualmente párrafos de los dictámenes del Ministerio Público. Y en el otro lado tiene un abogado constitucionalista que ha presentado un habeas corpus. Va a accionar en las dos vías. Y en ambas tiene razón.

¿Cómo ve los casos de Vizcarra y Castillo?

El caso de Vizcarra está clarísimo. Ya tiene las dos declaraciones de altos funcionarios de Obrainsa, que han demostrado que ha habido solicitudes y requerimiento de entrega de dinero. Se ha acreditado que el dinero ha sido retirado de un centro bancario. Se habría acreditado la presencia del señor Martín Vizcarra en sus oficinas para recoger el dinero. Y para colocar la cereza en la torta, falta la declaración de José Hernández. Con eso creo que ya está muerto. El caso de Pedro Castillo recién va a empezar, pero también es claro. Es evidente que hubo un intento de rebelión fallido. Fue sorprendido en la comisión flagrante de un delito.

TENGA EN CUENTA

“El Ministerio Público dijo que el comportamiento antidemocrático de Antauro Humala es ‘anterior y posterior a la inscripción’. Lo que está diciendo es que nunca debió ser inscrito. Como sucedió con el Movadef”.

“Cuando Antauro habla de ejecuciones, son extrajudiciales. Porque el artículo 140 de la Constitución señala que solo podrá aplicarse la pena capital en casos de traición a la patria en guerra exterior.

“Lo importante es que el sistema tenga mecanismos de defensa que impidan que se socave la democracia”.

