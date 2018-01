Víctor García Toma: “En caso Pativilca no se cumplen presupuestos”

Cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori , le otorgó, además, el derecho de gracia, un beneficio que lo libraría de ser juzgado por procesos en marcha, como el caso Pativilca.

Sin embargo, para el constitucionalista Víctor García Toma, “no se cumplen los presupuestos” que señala la Constitución para que Fujimori sea excluido de esa investigación, en la que se le acusa de ser autor mediato del asesinato de seis personas por parte del grupo Colina, en 1992.

“El Ejecutivo no ha tomado en cuenta que, de acuerdo a la ley, un procesado no puede gozar del derecho de gracia si no se ha excedido su plazo de instrucción (...); algunos penalistas señalan que el plazo límite en Pativilca es de 12 meses y para otros es de 24, pero es claro que Fujimori solo tiene 10 meses como procesado”, explicó el jurista en diálogo con Perú21.

García Toma señaló, en ese sentido, que el Colegiado B de la Sala Penal Nacional debe dejar en claro su decisión el próximo 26 de enero cuando convoque a audiencia.

Por su parte, el ex procurador Iván Meini coincidió en que el tribunal debe esclarecer el plazo de instrucción en el que se encuentra el caso Pativilca y aclarar la situación de Fujimori. “Si la sala no lo hace y acepta ciegamente el derecho de gracia, estaría omitiendo el deber de administrar justicia”, dijo a este diario.

SABÍA QUE...

* El presidente Pedro Pablo Kuczynski indultó a Alberto Fujimori en vísperas de la Navidad.

* Fujimori goza de su libertad hace seis días, luego de haber sido dado de alta de la clínica en la que se hallaba internado.