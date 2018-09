Víctor A. García Belaunde: "Vamos Perú es pura pantalla"

El congresista Víctor Andrés García Belaunde analiza la candidaturas regionales y municipales del Callao y se pronuncia sobre la situación del candidato por Vamos Perú, Juan Sotomayor.



"Juan Sotomayor sigue siendo parte de Chim Pum Callao, pero con diferente ropaje. Él se ha despojado de la careta de este seudopartido porque ya está muy desprestigiado, pero la cúpula sigue siendo la misma. Vamos Perú es pura pantalla. Quiere seguir enriqueciéndose con el dinero del gobierno regional, que ahora preside Félix Moreno, y de la Municipalidad del Callao a través de falsos proveedores, trabajadores fantasmas, obras sobrevaluadas y otras irregularidades. A pesar de las aparentes disputas, no les queda otra que protegerse los unos de los otros como una mafia. Chim Pum Callao es lo más parecido a una red criminal porque se han organizado para sus propios fines delictivos. Manejan a jueces, fiscales y policías. Esa agrupación es un feudo que se ha impuesto a través del tiempo y la corrupción. Omar Marcos también es parte de la mafia. Es un alcalde también corrupto que se ha enriquecido con el dinero de la Municipalidad de Ventanilla. Estos personajes cuestionados no pueden seguir en el poder, sería lamentable para el pueblo chalaco. El Callao ha sido capturado por ese partido que ha tomado las riendas de ese puerto hace más de 20 años. Se han enriquecido ejerciendo cargos públicos y eso no puede continuar".