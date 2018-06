Víctor A. García Belaunde: “Se puede ganar la Mesa Directiva por 1 o 2 votos”

Usted es uno de los voceados para encabezar la lista alterna de la Mesa Directiva del Parlamento.

Lo agradezco mucho, pero son solamente posibilidades. No depende de mí, sino de los votos de varias bancadas y de algunos independientes. Como Fuerza Popular ha incrementado su número en los últimos días, evidentemente estamos hablando de que la votación será muy ajustada y no puede fallar ningún voto. Eso implica que todos se comprometan a votar en un solo sentido y eso aún no se ha logrado; está en una etapa muy primaria.

¿Eso le resta posibilidades a la lista alterna?

Definitivamente, pero se sigue matemáticamente ganando. Dependerá del compromiso de todos, porque no puede haber personas que se comprometan y luego voten en un sentido diferente.

Guido Lombardi tiene dudas sobre el compromiso del Frente Amplio con este proyecto.

Yo creo que el hecho de que el (Frente Amplio) actúe a veces de manera coordinada y otras de forma diferente no hace que este grupo no tenga el interés de votar por una lista diferente a la del fujimorismo. En general, creo que todos están de acuerdo con una Mesa diferente a la del fujimorismo porque todos quieren que el Congreso recupere su nivel e imagen.

¿Aun si no tuvieran los votos, deberían participar?

Creo que sí. Estoy seguro de que esta vez se puede ganar o perder por uno o dos votos; nada está dicho.