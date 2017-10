El congresista Víctor Andrés García Belaunde advirtió este jueves que el levantamiento del secreto de las comunicaciones a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, podría perjudicar al gobierno si se determinan irregularidades en la suscripción de la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero, con el consorcio Kuntur Wasi.

"Si no se encuentra nada lo beneficia (al gobierno) pero si no lo va a perjudicar, definitivamente", declaró el legislador de Acción Popular a Perú21.

García Belaunde recordó que la suscripción de la adenda con Kuntur Wasi por parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cambió las reglas del contrato que, inicialmente, se firmó durante la gestión de Ollanta Humala.

"No quiero personalizar, pero hubo irregularidades y, por lo tanto, el Poder Judicial hace bien en investigar"

"Hay que recordar que se cambiaron las condiciones antes de los tres años del contrato y el Estado estuvo incluso dispuesto a pagar 40 millones de dólares a un consorcio insolvente", manifestó.

El parlamentario reiteró que fue un error la designación de Molinelli al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

"Lo dije en su momento y ahora no voy a insistir en eso pero si fue un error. Una persona investigada no puede estar en un cargo de importancia mientras no se aclare su situación", concluyó.