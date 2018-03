Víctor García Belaunde: "La carta de PPK no se puede devolver"

El vocero de Acción Popular, Víctor García Belaunde, aseguró que no es posible que le devuelvan la carta de renuncia a Pedro Pablo Kuczynski, quien señaló que la retiraría si en la resolución se incluye el término "traición a la patria".

"La carta no se puede retirar, está presentada y tiene carácter irrevocable. Ya la pelota no está en la cancha del presidente, si no del Congreso si la acepta o rechaza", aseguró.

No obstante, García Belaunde sí calificó el término como una "torpeza", y señaló que investigarán quién estuvo detrás de la redacción de la misma, pues afirmó que en la Junta de Portavoces no se llegó a ese acuerdo.

El representante de Acción Popular no descartó que el propio oficialismo se encuentre detrás de este tema "para darle algunos argumentos (a Kuczynski) para que pida un asilo.

"De repente está buscando esta frase para pedir el asilo en la embajada de Chile. Todo son especulaciones que se hacen", indicó García Belaunde.