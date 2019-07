García Belaunde: "Se va Vizcarra por incapaz y nosotros porque no somos capaces de conversar con él"

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) aseguró que el presidente Martín Vizcarra anunció la propuesta de reforma constitucional para adelantar elecciones generales debido a su "incapacidad" para gobernar y a la incapacidad del Poder Legislativo para poder conversar con el mandatario y solucionar los problemas del país.

"El presidente está agobiado, no puede gobernar, es un incapaz. Entonces, sí es así, hay que llamar a elecciones. Se va el presidente por incapaz y se va el Congreso porque no tenemos capacidad de conversar con él y no tenemos capacidad de solucionar los problemas del país", sostuvo en diálogo con la prensa.

" Martín Vizcarra quiere acabar su periodo presidencial en un año o a más tardar en un año y quiere irse a su casa. Se le ve agobiado, se le ve muy cansado, muy nervioso", señaló.

García Belaunde se mostró de acuerdo con la medida anunciada por el presidente en su mensaje a la Nación y consideró que los plazos "calzan" para un adelanto de elecciones

Recordó, en esa línea, que su bancada planteó que se adelanten los comicios electorales la semana siguiente de que Vizcarra juró como presidente y destacó que por fin ese pedido haya sido escuchado.

"Les pido que recuerden que Acción Popular planteó adelanto de elecciones a la semana siguiente de que Vizcarra juró al cargo y nosotros, yo personalmente, he pedido adelanto de elecciones siempre, pero el presidente no escuchaba", indicó.

Este domingo, el jefe del Estado anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las próximas elecciones generales, previstas para el 2021.

El mandatario se refirió a las decisiones del Congreso en torno a los seis proyectos de reforma política, por los cuales el Ejecutivo hizo cuestión de confianza.

"¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'Presidente, cierre el Congreso'. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia?”, dijo.

En ese sentido, Martín Vizcarra presentó una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, "que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020".