Víctor Andrés García Belaunde: "Torres maneja el tema de las cooperativas en Fuerza Popular"

En el Pleno del último jueves, en el Congreso , se produjo un candente debate en el que los miembros de la oposición legislativa, encabezados por Víctor Andrés García Belaunde , exigieron a Fuerza Popular (FP) que apruebe un proyecto de ley que busca que las cooperativas de ahorro y crédito en el Perú sean fiscalizadas por la Superintendencia de Banco y Seguros (SBS). En la votación, perdieron por una diferencia de cuatro votos. Se aprobó la cuestión previa de Héctor Becerril para que la iniciativa vuelva a las comisiones de Economía y Producción. ¿Qué camino seguirá la ley?, le preguntamos a García Belaunde. Pregúnteles a Miguel Torres y Úrsula Letona, contestó en esta entrevista.

¿Cuál es la importancia de este proyecto?

Yo lo presenté en 2008 porque cuando investigo a Rodolfo Orellana, me doy cuenta de que tenía cuatro cooperativas, una de ellas Coopex, que daba préstamos y, si no le pagaban, embargaba bienes. En Coopex había 30 socios, cada uno había dado S/100, el capital era S/3,000 y, sin embargo, emitía cartas-fianza por varios millones de soles. Era una cooperativa que se usaba para el crimen organizado y nadie tenía control sobre ella, ni la región, ni la municipalidad, y menos la SBS. Incluso las cartas-fianza eran aceptadas por el Estado, por el Ministerio de Defensa, por municipalidades, regiones. Era una cosa increíble. A raíz de eso, empecé a estudiar el tema y me di cuenta de que era tierra de nadie. La SBS me dijo que querían regular las cooperativas hace mucho tiempo, pero no podían hacerlo.

Y usted tomó el encargo.

A mí no me encargaron nada. Yo asumí las banderas de este caso porque lo conocía en carne propia y me encontré con muchos problemas en el Congreso.

¿Por ejemplo?

Había congresistas que eran cooperativistas, Coopex prestaba a empleados del Congreso, a asesores principales, que a veces imponen su voluntad a través de los congresistas. Te estoy hablando del Congreso de 2008, del Apra. Con el Congreso del humalismo fue más complicado. Hubo un congresista ayacuchano de Humala, que fue ministro de Defensa, que defendía la no supervisión de las cooperativas. Entonces, el tema se planteaba y se oponían. Llega este gobierno y, a pesar de tener un presidente de lujo que estaba ausente de todo, la bancada de PpK, que tenía la presidencia de la Comisión de Economía con Mercedes Aráoz, lo agendó.

¿En Economía también hubo oposición?

Hubo una primera oposición: Miguel Torres. Después de mucho negociar, a pedido de él, se introduce a la ley a la Fenacrep (Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito).

¿Es decir, el fujimorismo contribuyó a elaborar el dictamen en Economía?

Claro que sí. Se accedió a incorporar a la Fenacrep y darle unas atribuciones temporales para poder sacar la ley, porque el fujimorismo tenía en ese momento 72 votos y era imposible sacar la norma sin ellos. Sin embargo, luego, cuando llega el debate al Pleno, se paran los fujimoristas a pedir que el proyecto vaya a la Comisión de Producción. Aceptamos y allí pasó mucho tiempo y no se debatía el tema. Después, la comisión nombró a un subgrupo que presidiría el mismo Miguel Torres.

¿Quién presidía la Comisión de Producción?

Freddy Sarmiento, un fujimorista. En diciembre se aprueba en Producción el texto final, un texto consensuado, con todas las cosas que el subgrupo de Miguel Torres había planteado. El dictamen llega al Pleno y no lo ponían en agenda. Yo hablé varias veces con el presidente del Congreso, con Miguel Torres. Torres, en una conversación privada hace dos semanas, me dijo: “Oye, hay una nueva idea, crear una superintendencia especial para las cooperativas”. Pero eso es cambiar la Constitución, le dije.

El proyecto de la congresista Úrsula Letona.

Ahí apareció Letona. El jueves de la semana pasada, la vimos sacando firmas para que su proyecto sea multipartidario, diciendo una serie de cosas a congresistas que no conocían el tema. El lunes ya estaba el dictamen listo en la Comisión de Constitución. O sea, Letona presenta el proyecto el jueves, el viernes lo deja en la comisión que preside (Constitución), el lunes se hace su dictamen sin debate y el martes lo pone en la agenda de Constitución con dictamen listo. Es decir, se compra un pleito que no es de ella y pide modificar la Constitución. La Constitución no la cambiamos para aplicar la pena de muerte, para el voto voluntario, para poner la bicameralidad. La Constitución no se cambia para nada, pero sí para las cooperativas, para que puedan tener su propio sistema de vigilancia.

¿Por eso es que usted dijo que “los lobbismos están ahí, en FP”?

Por supuesto. Además, la responsabilidad histórica es muy grande en FP, que en este caso es Fuerza Torres, porque Torres está manejando el tema de las cooperativas en FP. Se han dejado manejar por él. La bancada ya no es FP, es Fuerza Torres.

¿Entonces, Letona ha actuado siguiendo a Torres?

Total. Ella es la sucesora de Torres en la presidencia de la Comisión de Constitución. Además, los dos son abogados de estudios importantes que manejan cooperativas. A mí me extraña que el fujimorismo, que ha estado acusado en el pasado de haber estado vinculado al narcotráfico, al lavado de activos, hoy no quiera deslindar de eso a través de una norma de esta naturaleza.

Hoy hay un congresista fujimorista vinculado al narcotráfico y su lideresa está investigada por lavado de activos.

Bueno, yo parto del principio de que en el pasado estuvo vinculado. Montesinos estuvo vinculado y algunos miembros de ese partido también. Basta ver lo que decía Vaticano. Entonces, a mí me extraña que no hayan hecho un deslinde votando a favor de la norma y que, más bien, la estén boicoteando. No entiendo.

Yendo al fondo del asunto, Letona dice que su propuesta es integral porque no regula solo a las cooperativas, sino también a las asociaciones y mutuales. La otra norma, dijo, no garantiza una supervisión efectiva.

Esa es la gran excusa. Acá no están en discusión las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas agrarias; están en discusión las cooperativas que prestan dinero. El señor René Manrique, que vino al Congreso a convencer a los fujimoristas, que es presidente de la Confenacoop, la federación de cooperativas que no quieren ser reguladas, ha sido candidato número 2 del fujimorismo al Congreso por Arequipa y ha sido condenado por haber estafado a la cooperativa de la que era gerente. De acuerdo a las normas, ganaba S/12 mil. Sin embargo, aportó a la campaña del fujimorismo S/112 mil, o sea 10 veces más de lo que ganaba. Este señor es la única persona que consultó Letona para elaborar su proyecto. No consultó a la Fenacrep, a la PCM, al BCR, al MEF, a la Sunat, a Indecopi, a nadie. Solo a un fujimorista.

Usted, además, denunció conflicto de intereses por parte de Letona porque pidió un préstamo a una cooperativa para financiar su campaña al Congreso.

Por eso le dije que no podía intervenir, que había conflicto de intereses, que retire su proyecto porque era cooperativista de una cooperativa que es líder de las que no quieren ser fiscalizadas, de las que casualmente quieren lo que ella quiere: una supervisión especial, diferente. Su cooperativa no tiene oficinas en Lima, las tiene en Huaral, pero hay un miembro de la cooperativa que se pasea en los pasillos del Congreso ofreciendo préstamos a congresistas, a trabajadores, a asesores, y que presta a sola firma y el Congreso descuenta para pagar a la cooperativa.

¿Debe de haber más congresistas fujimoristas que tengan préstamos en esa cooperativa?

No me cabe la menor duda.

¿Merece Letona una investigación en la Comisión de Ética?

Yo creo que sí, pero yo no voy a presentar la denuncia. Quiero debatir con ella ideas, no intercambiar denuncias. Lo que sí le puedo decir es que muchos han sido sancionados por lo mismo. El señor (Javier) Diez Canseco fue acusado por el fujimorismo por conflicto de intereses porque él presentó un proyecto para beneficiar las acciones laborales de las empresas y equipararlas a las acciones comunes. Lo sacaron del Congreso 120 días porque su ex mujer y su hija tenían acciones laborales muy pequeñas e insignificantes. Después falleció y el PJ lo reivindicó. Ahora resulta que hay doble rasero, a Diez Canseco lo acusas y a Letona no le pasa nada.

El proyecto volvió a las comisiones de Economía y Producción. ¿Qué camino tomará?

Esa pregunta no me la hagas a mí, pregúntaselo al señor Torres o a la señora Letona. Yo no sé la respuesta, ellos sí la saben. Ellos son los que manejan el Congreso, yo no.

¿Cree que existe intención de que este proyecto no sea aprobado hasta 2021, para que más campañas sean financiadas con préstamos de cooperativas?

Por supuesto pues. ¿Cuánto dinero más de las cooperativas estará en FP? No lo sé. ¿Cuánto más habrá atrás? No se sabe. Pero si no sabemos exactamente cuántas cooperativas hay, menos vamos a saber cuánto dinero hay (risas). Lo que sí le puedo decir es que se cree que las cooperativas, que serían alrededor de 700, manejan S/10 mil millones más o menos. Sin embargo, una sola cooperativa, Pacífico, maneja S/2,600 millones, o sea, el 25%. Esta cooperativa es cliente del estudio Torres.

¿Considera que ya es momento de que, en la próxima legislatura, FP no presida la Mesa Directiva del Parlamento?

Yo creo que sí. Con la votación sobre las cooperativas, en la que el fujimorismo ha estado solo y ha ganado por cuatro votos, queda demostrado que podemos ganar la Mesa Directiva sin ningún problema. El jueves hemos logrado unirnos y enfrentarnos al fujimorismo. Ganar la Mesa Directiva depende únicamente de nuestra voluntad.

¿Usted podría encabezar la lista alternativa?

Sería un gran honor, pero eso no depende de mí ni me voy a autoproclamar. Nuestra bancada tiene cinco miembros; con eso no puedes aspirar a nada. Tendrá que ser una iniciativa de otras bancadas.

¿Usted respalda el pedido de desafuero a Kenji Fujimori?

Yo ya voté en la Comisión Permanente. Creo que la cosa es muy clara, hemos visto los videos, un presidente de la República renunció; los videos, hayan sido o no editados, contenían mucha verdad porque nadie ha negado las reuniones. Es clarísimo que hubo una negociación, el delito de cohecho y el tráfico de influencias es clarísimo y he votado a favor. Ahora, en el tema de la infracción constitucional me he abstenido porque es un tema más gaseoso. Quiero aclarar que en ambos casos, infracción o delito, juntos o separados, igual los señores se van del Congreso. El asunto es si se van a su casa o si se van al Poder Judicial.

¿Los miembros de la Comisión Permanente que no votaron en la sesión del caso de Kenji pueden votar en el Pleno?

Algunos no votaron en la Permanente como estrategia partiendo del principio de que si no lo hacían, podían votar en el Pleno. Eso se ha practicado otras veces. Sin embargo, creo que no está bien. El reglamento es claro: dice que los miembros de la Permanente no votarán en el Pleno.

‘ESTE ES UN GOBIERNO DE TRANSICIÓN’



¿Cuál es su balance del gobierno del presidente Martín Vizcarra a dos meses de asumir el cargo?

Creo que ha puesto ministros de poco peso político que no se les conoce y, cuando se dan a conocer, meten la pata. Ese es un defecto, pero creo que Villanueva lo está haciendo bien. Él está salvando al gabinete.

Congresistas de PpK han criticado las propuestas económicas del gobierno, a propósito de la descoordinación entre el ministro Tuesta y el premier sobre el Impuesto a la Renta. ¿Usted qué opina?

Están desesperados por reactivar la economía y no saben cómo. Deben revisar las exoneraciones, los impuestos a la minería, hacer una reforma tributaria completa. Nosotros hemos planteado tasas diferenciadas de IGV. En el Perú, todo es igual para comodidad de la Sunat. A los alimentos de primera necesidad ponles un IGV de 1% y no afectará en nada.

¿Podrá Vizcarra hacer grandes reformas en el lapso atípico de gobierno que tiene?

Este es un gobierno de transición, de alguna manera. Puede hacer muchas cosas. Este es un gobierno que no tiene futuro porque en tres años se van todos. Entonces, que actúen bien y que hagan una verdadera reforma. Siempre en los periodos de transición hubo reformas importantes en el Perú.

DATO



- García Belaunde es congresista de la bancada de Acción Popular. Empezó su carrera política en 1980 como secretario del Consejo de Ministros, durante el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry. Ha sido legislador en cinco periodos.