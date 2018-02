Víctor Andrés García Belaunde: "Yo repudio a Maduro, pero no se puede impedir que venga"

El congresista Víctor Andrés García Belaunde ( Acción Popular) dijo a Perú21 que no está de acuerdo con que se trate de impedir que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asista a la VIII Cumbre de las América, que se realizará en nuestro país el 13 y 14 de abril.

“ Yo repudio a Maduro, si lo veo en la calle lo voy a pifiar, pero no se puede impedir que venga, eso no está dentro de las reglas internacionales”, declaró el parlamentario.

“Lo detesto, pero es una cita internacional de presidentes, y son ellos los que aceptan o no su invitación. Uno solo no puede decir que ‘no venga tal’, tienen que ser todos o ninguno porque se corre el riesgo que un mandatario o varios no vengan por solidaridad. Yo creo que las citas internacionales no son de esa naturaleza”, mencionó.

En virtud de ello, destacó que no permitir que Maduro pise suelo peruano sería antidiplomático, y recordó que cuando fue la transferencia de mando al ex presidente Alejandro Toledo, vino Hugo Chávez “a pesar que (Valentín) Paniagua no lo quería” e igual “fue abucheado en el Congreso”.

De otro lado, mencionó que la población está en todo su derecho de salir a las calles a protestar contra Maduro.

“ Los congresistas también pueden salir a marchar, pero lo que no se puede hacer es vetar a un jefe de Estado, de los muchos que van a venir. Es una cumbre”, acotó García Belaunde.