Víctor Andrés García Belaunde: “El presidente toma medidas populacheras”

Como integrante de la comisión Lava Jato , Víctor Andrés García Belaúnde considera que el trabajo realizado es bueno y será útil para luchar contra la corrupción. Pide la salida del asesor presidencial argentino Maximiliano Aguiar.

El congresista Mauricio Mulder declaró que la comisión Lava Jato no traerá mayores sorpresas. ¿Verdadero o falso?

Mucho de lo que consignará el informe se conoció por adelantado porque fueron 120 sesiones, la mayoría públicas. Pero la comisión ha servido para aclarar temas importantes. Ahora, estamos discutiendo el primer informe, son 11 casos, 11 carpetas, algunas tienen anexos. Se discutirán entre dos o tres casos por semana. En 20 días más podremos concluir.

¿Las comisiones no suelen ser muy productivas?

Este ha sido un trabajo serio, estoy satisfecho con lo logrado. Hemos trabajado muy bien, incluida la presidenta de la comisión. Es fundamental tener un buen presidente porque monitorea y recoge todas las opiniones.

Realizaron el levantamiento del secreto bancario de 422 personas. ¿Qué implica esto?

El 70% no ha sido de mayor importancia. Pero sí ha habido casos que han llamado la atención. Lo consignaremos en cada informe y también la responsabilidad.

¿Qué obstáculos han tenido?

La Fiscalía no ha colaborado nada. Ahora sabemos por qué, no les interesaba el caso. El fiscal Hamilton Castro nunca se presentó. Peor aún, dio instrucciones a su personal para que no tengan ningún contacto con nosotros. Lo sabemos de buena fuente. El ex fiscal Pablo Sánchez tampoco quiso acudir a la comisión.

¿Por qué cree usted que la Fiscalía no colaboró?

Los fiscales estaban convencidos de que estábamos haciéndoles competencia a ellos, o que queríamos reemplazarlos. O trataron de ocultar una verdad que no querían que se descubra. Con el fiscal Chávarry hay nuevos vientos. No sé si podamos recogerlos porque estamos terminando.

Algunos miembros de la comisión piden extensión de plazo para recoger información fiscal y eventualmente citar a personal de Odebrecht.

La idea era revisar 40 casos de megacorrupción. Se dejaron fuera varios puntos por falta de tiempo. Creo que debemos completar el trabajo. Yo no quiero pedirlo porque se puede pensar que existe un interés personal o de seguir hurgando. Doy por terminado el trabajo. Si el Pleno del Congreso decide ver los otros casos, seguiremos.

¿Recibir testimonios de funcionarios de Odebrecht es importante?

Que se forme una nueva comisión y que vea la segunda parte que falta. Es decir: abogados, empresarios, jueces, árbitros, eso se ha tocado poco, y faltan algunas obras, básicamente en provincias. La información de los servidores de Odebrecht es importantísima, apuntaban todo. El gran error del fiscal Castro es permitir que Barata deje el Perú como un turista. Es imperdonable, se pudo sacarle mucha información.

¿Se ha investigado el caso del Gasoducto?

Sí lo vimos, pero esa obra está parada. Solo se compró tubos. El contrato estuvo muy mal hecho. El Gasoducto terminó costando US$7,200 millones, mucho más caro que el Canal de Panamá. Hay una gravísima irregularidad. Invitamos a las compañías que concursaron, a funcionarios de Proinversión. Habrá un informe sobre el tema. Proinversión era ‘Protrafa’. Se coludieron con los constructores, ellos fijaban las necesidades del Estado. Tocaban la puerta y decían: tú necesitas esto, yo lo voy a hacer. El Estado no fijaba prioridades. Así ha sido con todo.

¿Cómo funcionaba ‘Protrafa’?

A través del gerente de inversiones, de funcionarios nombrados por el MEF o por el gobierno de turno y las prebendas que recibían. Hay dos detenidos, personas importantes en Proinversión, de los gobiernos de García y Humala. Entre la corrupción interna de Proinversión y la direccionalidad del gobierno de turno se favorecieron obras sobredimensionadas y muchas veces no prioritarias. El gobierno de Kuczynski desestimó un pedido de la contralora Rosa Urbina, indicando que no se podía trabajar con Odebrecht. Impuso la Interoceánica en una reunión en Palacio de Gobierno.

¿Nadine Heredia se injirió en Proinversión en el contrato del Gasoducto?

No hay un documento escrito pero sí versiones de los testigos interrogados. Indicaron que ejercía una injerencia clarísima en la toma de decisiones.

¿De los 11 casos, cuál es más ominoso para el Perú?

Difícil decirlo. Por monto, el Gasoducto y por la enorme corrupción, la Interoceánica. Se hizo el Gasoducto que Odebrecht quería, pasando de US$1,300 millones a US$7,200. Creó una ficción para incrementar el monto y un mecanismo perverso y corrupto. El sur quería gas, pero no al precio de Odebrecht.

¿Se pudo establecer si hubo una coima en el Gasoducto?

Sí, hubo intereses creados, evidentemente, y granjerías en la buena pro. Como la obra se paralizó, la coima fue incipiente e inicial, el negocio estaba muy bien montado.

¿La Interoceánica fue la gran megacorrupción?

Fue terrible. Se empezaba con un precio que se incrementaba con las adendas. Yo estuve ahí, no había tránsito. Pero un estudio de factibilidad de la Universidad del Pacífico indicaba que circularían 200 camiones diarios transportando todo tipo de alimentos. No circulan ni 20. Estimaron un incremento del comercio en US$2,000 millones, solo llegó a US$2 millones. Esos profesores siguen en la universidad, la supervisora continúa. No hay una sola sanción.

¿Cuál es la participación de los mandatarios en Lava Jato?

Humala en el Gasoducto y el hospital Lorena del Cusco. Hay declaraciones de Barata, y eso se interpreta como una coima adelantada para obras. Un prepago. Lo del Gasoducto es un escándalo.

¿Alan García?

Hemos visto el Tren Eléctrico, pero no hay nada que lo incrimine. Una cuenta, un dinero, sí hay gente vinculada a él.

¿Susana Villarán?

El tema de OAS es de gran corrupción. Hay cuentas de su personal en Andorra. La empresa que estaba ad portas de firmar una renovación dio dinero para la revocatoria. Y Línea Amarilla no conduce a nada, no llega al aeropuerto, a la avenida Faucett, solo al límite del Callao. Villarán le dio una adenda de US$145 millones y subieron el peaje. OAS se fue y vendió Línea Amarilla en US$1,400 millones, invirtiendo US$300 millones. Ni el narcotráfico dio esa utilidad.

¿Alejandro Toledo?

Es el caso más claro. Ecoteva lo echó, y Lava Jato lo sepultó.

¿PPK?

Kuczynski estaba en ambos lados del mostrador. Él dijo con gran desparpajo y cinismo que no se dio cuenta de que trajo hacia el Estado a Odebrecht, su empleador. Desde el gobierno tomó decisiones para favorecerlos. En Olmos se ve clarísimo. Otorga la buena pro y, a través de su empresa Westfield, cobraba asesorías. Consiguió dinero de la CAF, era director por ser ministro del MEF y el Estado avaló a Olmos por más de US$400 millones. El círculo completo. No pudimos viajar a Chile para hablar con su socio Sepúlveda. Nuestra embajada allá no nos ayudó, tampoco la embajada chilena aquí, ni la Fiscalía. Sabemos que desmintió lo dicho por PPK. Y las consorciadas siguen operando. Vizcarra quiere ser el líder anticorrupción. ¿Por qué no comienza por casa?...

¿Es decir?

Se le sigue dando trabajos a Graña y Montero y las otras empresas corruptas. Tenemos que pagar los peajes de Lima a una empresa corrupta por los trabajadores. No es lógico. A la corrupción hay que combatirla y sancionarla. Las obras de Odebrecht y las consorciadas les siguen dando dinero. Odebrecht vendió Rutas de Lima a US$450 millones; el Estado no sacó un centavo. Aún no me contestan si pagaron Impuesto a la Renta o no. El peaje es caro por la corrupción y Odebrecht sigue teniendo el 25%. ¿Por qué el Estado no embarga a esas empresas e interviene esos negocios de origen probadamente corrupto? Vizcarra está permitiendo que sigan lucrando.

¿Cree que el presidente condenó enfáticamente esa corrupción?

El deslinde ha sido muy suave, casi imperceptible. Es chocante. Si critica al fiscal de la Nación, saca a un ministro por un audio, ¿qué hace con la corrupción que está al interior de su gobierno? Aún hay gente que ha intervenido en la corrupción que sigue en su gobierno, en puestos claves…

¿Quiénes?

No puedo dar nombres, pero en Proinversión está la misma gente. La señora Molinelli, de Kuntur Wasi (Chinchero), está en Essalud. Firmó una adenda que puede costarle al Perú US$260 millones. Petroperú entregó a una consorciada que le robó al país una obra por US$350 millones. El aeropuerto Jorge Chávez tiene siete adendas y aún no empieza. Y el gobierno no hace nada. ¿Por qué no revisa todo esto el señor Vizcarra? Que comience por casa. Además, está más interesado en mandar proyectos de reforma política que la judicial.

Se rumorea que el presidente Vizcarra quiere postular en 2021, que pidió informes legales…

Sí, pero no puede. Se eligió a una plancha. Él está reemplazando al presidente. Paniagua no lo hizo. Si Vizcarra lo intenta, fracasaría. Está buscando legitimidad porque está huérfano de todo. No tiene partido y su bancada está fraccionada. Quiere respaldo; por esto toma medidas, básicamente, populacheras. Quienes quisieron reelegirse fracasaron en los últimos 50 años.

¿Tan malos son los proyectos enviados?

Los lanzó sin que lo sepa su bancada, ni nadie. Son ideas de última hora que alguien se las transmitió. Generalmente los presidentes van con los proyectos el 28 de julio y los entregan. Tuvo que ir a pie a entregar los proyectos 18 días después. No los tenía. Por eso son malos e incoherentes. Hay cosas rarísimas como: para ser senador, se requiere 10 años de experiencia laboral. Eso no se pregunta. Eliminar el voto preferencial, es discutible, pero no para verlo en un referéndum. En este se ven consultas de mayor peso, si el mandato presidencial es de 5 o 4 años, si hay un adelanto de elecciones. Son proyectos desesperados para obtener respaldo popular.

No le fue mal, subió 10 puntos…

Temporalmente. Eso no dura. El apurado es Vizcarra, tiene prisa de que el referéndum sea el 2 de diciembre. Se le acaba la gasolina, necesita respaldo a gritos. El gobierno tiene derecho al referéndum, pero que se haga bien. ¿Qué pasa si pierde el referéndum: se queda, se va? Se la está jugando, eso explica el apuro. Pero está echando más leña al fuego…

¿Por qué?

Echa fuego desde arriba a todas las instituciones, es una manera inmadura de gobernar. Su función como presidente es apagar el fuego, no puede ser un pirómano.

En otro tema, Orellana despachaba desde prisión…

Increíble, ya lo pararon. Sus fechorías se dieron por un sometimiento del Poder Judicial corrupto vinculado a él. Avanzó gracias a jueces, fiscales, árbitros, notarios, abogados. Vergonzosamente, el Colegio de Abogados no lo ha expulsado aún. Orellana ha formado una asociación con facultades para todo, puede fundar cooperativas, etc. Es una gestoría.

¿Sigue pensando que el congresista Violeta estuvo vinculado a Orellana?

Yo lo dije en la comisión y esta lo descartó, pero no he cambiado de parecer.

“QUE AGUIAR NO SEA TAN VANIDOSO"



El asesor argentino del presidente Vizcarra, Maximiliano Aguiar, declaró que su trabajo es “mantener la legitimidad del gobierno”. ¿Extraño?

Aguiar tiene una enorme petulancia y gran soberbia. Se siente iluminado por el Señor. No, pues. Es ridículo que pueda darle legitimidad a un gobierno del Perú. Quiere emular al libertador San Martín, que tampoco pudo dar mucha legitimidad a la República. Aguiar es de una arrogancia desmedida. Está acostumbrado a vender productos lácteos...

Se especializa en campañas político-electorales…

Pero empezó con cosméticos. No es lo mismo vender que gobernar y lograr una estabilidad. Cuidado que Aguiar le haga tanto daño a Vizcarra como lo hizo Daniel Carbonetto con García.

¿Vizcarra lo jala porque confía en él?

Su círculo es pequeño y de pequeños amigos. Cree que PPK ganó por Aguiar y no por los errores de Keiko y los favores de Humala de inmovilizar a la Policía para que no votaran y por las imágenes de Montesinos hablando por un celular. PPK ganó por un pelo y Humala le dejó el poder. Que Aguiar no sea tan vanidoso, adjudicándose el triunfo de Kuczynski. Hemos tenido a Montesinos, Avi Dan On, Favre…

¿Aguiar debería salir?

Aguiar se cree el Bernardo Monteagudo (colaborador argentino de San Martín y Bolívar), que no olvide que murió asesinado por los odios que levantó. No tiene el genio de Monteagudo, sí la vanidad y la petulancia. Debería salir. Le hace daño a Vizcarra, quien está polarizando al país. Cuando asumió, recusó la polarización. ¿Por qué lo hace? ¿Quién lo asesora? Vizcarra llegó al poder únicamente gracias al Congreso, para respaldarlo, tener una buena relación, y se pelea con este. Encima tiene denuncias en Moquegua. Todo debe investigarse.

DATOS



- V.A. García Belaunde nació el 6 de junio de 1949. Es hijo del Dr. Domingo García Rada, extinto jurista, ex presidente de la Corte Suprema y ex presidente del JNE.



- Se recibió de abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Durante el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry (1980-1985), fue secretario del Consejo de Ministros y secretario general de la Presidencia de la República.



- En 2006 fue electo congresista por la Alianza Frente de Centro, en 2011 fue reelecto por la alianza Perú Poasible; y repitió en 2016 por el partido de la lampa.