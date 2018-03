Victor Andrés García Belaunde: 'El presidente Kuczynski debería renunciar al cargo'

El día de hoy Fuerza Popular , a través de una conferencia de prensa, presentó audios y videos que comprobarían una supuesta compra de votos en contra de la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski .

Al respecto, el congresista de Acción Popular , Victor Andrés García Belaunde , en diálogo con canal N, calificó lo sucedido como algo sumamente “malo” para el Perú.

“Yo creo que esto es una cosa tremendamente mala para el país. Todo vemos mal la clase política, la clase de gobernantes, los parlamentarios, los abogados, los funcionarios públicos. Todos quedamos mal. Es algo que no se puede aceptar. Produce náuseas lo que hemos escuchado, lo que hemos visto”, aseveró.

Tras lo ocurrido, considera que es “inaceptable” que el jefe de Estado mande a su gente de confianza a comprar parlamentarios, alegando que con esto se debería dar por hecho su salida del poder.

“Yo creo que esto no solamente debería cambiar la votación y que sea definitiva y contundente por la vacancia de un gobernante que se da el lujo de comprar. De comprar a parlamentarios. Mandar a su gente de confianza o a los nuevos aliados a comprar parlamentarios. Eso es inaceptable”, dijo.

No dudó en manifestar que lo mejor sería que renuncie a su cargo pues de no hacerlo antes del jueves quedaría sepultado por todo lo que ya ocurrió.

“Yo creo que el presidente Kuczynski debería presentarse el día jueves y renunciar al cargo antes de esperar a que venga una vacancia contundente que le va a quitar muchísimo al país y que a él lo va a sepultar”, sostuvo.

"MAL PRESIDENTE"

Si bien en los audios y videos presentados este martes por Fuerza Popular no se muestra la entrega de dinero, sí se habla de entregas de obras a cambio de un voto en contra de la vacancia por lo que el congresista García Belaunde indicó que el mandatario está dispuesto a vender hasta su alma al diablo con tal de que todo salga a su favor.

“Todos los pueblos necesitan obras en el Perú. Y entonces estamos dándole obras a los que se venden y no le damos obras a los que no se venden. No, pues. No se puede aceptar. Y que el presidente, además, lo fomente, lo auspicie, para conservarse en el cargo, o sea, está dispuesto a vender lo que sea, su alma al diablo para seguir siendo presidente y además mal presidente, me parece que eso es inaceptable”, recalcó.

“Metodología de Odebrecht y de Montesinos en vigencia”

El congresista Victor Andrés García Belaunde no ocultó su asombro al percatarse que lo que creía que se había quedado en el pasado (refiriéndose a la corrupción de comprar y comprar) todavía se practica en la actualidad.

“Lo que no se puede aceptar es este juego macabro, corrupto de comprar y comprar porque es la misma metodología de Odebrecht, la misma metodología de Montesinos, que creíamos que en el Perú se había condenado y quedado en el pasado, y ahora lo vemos nuevamente en vigencia”, sentenció.