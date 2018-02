Víctor Andrés García Belaunde: “PPK intervino en todos los negocios del gas”

El congresista García Belaunde comentó la relación de Kuczynski , como ministro de Toledo, con la concesión del gas.

Hubo cambios en las normas gasíferas.

El presidente Paniagua firma el contrato del Lote 88 a los 12 días que asume el gobierno. Llega Toledo y empiezan los cambios a la normativa de hidrocarburos.

¿Cuáles fueron los principales cambios?

Fue el pago de regalías y cambios para el pago de los impuestos.

¿Cómo así?

Se incluyó la formula ‘Henry Hub’, que la propone la compañía concesionaria del lote (56 y 88). No tendría nada malo si no se incluye un candado a través de una norma, que no se ha revisado ni se ha querido revisar. En estos momentos, el consorcio paga un precio ridículo por el gas que exporta a México.

¿Qué otro cambio se hizo?

Se cambió el horizonte de los 20 años que fue propuesto por el Ejecutivo y aprobado en el Congreso, con el cual no se podía exportar sino se tenía la seguridad que se iba abastecer el mercado nacional. La ley fue aprobada con ayuda del gobierno, el consorcio del gas y los lobbies.

Se estandarizaron los tipos de gas natural extraído.

Sí. Se mezcla el etano con el metano que confunde a todos. Es como vender, salvando la distancia, gasolina de 97 a precio de 84; es decir, todos los octanajes valen igual. Con estas normas, el Perú pierde una fortuna.

Y el Impuesto a la Renta.

Se cambió la fórmula de pago del Impuesto a la Renta. También se cambió la forma de cotizar en la boca del pozo y si registrabas retorno, no la pagas. Todos estos cambios los hizo PPK.

PPK solo asesoró a Hunt Oil. ¿Es correcto?

PPK ha intervenido en todos los negocios vinculados al gas. Ha intervenido en la compañía que hace el tubo, que transporta el gas, que exporta el gas, que distribuye el gas. Pocos años atrás, fue directivo de Kallpa, que produce energía a partir del gas natural de Camisea.

¿En cuánto calcula el perjuicio al Estado?

Un grupo de ingenieros ha calculado que el perjuicio al Estado es de US$20 mil millones. Y López Obrador, candidato presidencial de México, denunció que los intermediarios ganan con el gas peruano US$15 mil millones tan solo con el diferencial de los precios.

Se reexportó el gas a Asia y el consorcio perdió un arbitraje internacional.

El Estado ha tenido el instrumento legal para cambiar los contratos cuando se descubre que engañaban al Perú, al reexportar el gas y no pagar el diferencial en regalías; no se hizo nada. En ese momento se debió cambiar el ‘Henry Hub’. La pregunta es ¿por qué? No solamente está PPK, alrededor hay un grupo que apoya estas irregularidades para saquear el país. El mexicano paga menos por el gas peruano que el peruano por consumir su gas.