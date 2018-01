Víctor Andrés García Belaunde: "Se ha perdido fuerza en el caso Odebrecht"

Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde , el trabajo que realizan el Poder Judicial y el Ministerio Público en varios casos emblemáticos deja la sensación de impunidad en la población debido a que los procesos contra políticos de alto nivel no se realizan con transparencia ni con celeridad. En diálogo con Perú21, el legislador por Acción Popular (AP) se pronunció sobre los casos de Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Alan García, Ollanta Humala y otros.

Algunas voces consideran que decisiones fiscales y judiciales favorecen a los implicados en corrupción.

El Poder Judicial y el Ministerio Público no son confiables. No están actuando ni con celeridad ni con justicia en diversos casos emblemáticos. A veces pecan por exceso de investigación y otras por omisión.

En febrero se cumple un año desde que Toledo se encuentra prófugo de la justicia en Estados Unidos. Mientras tanto, la Fiscalía y el Poder Judicial no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa?

Hay poca voluntad de parte de los fiscales, de los jueces y del propio gobierno para extraditar a Toledo. No hay ningún tipo de presión para acelerar el caso. Si quisieran, lo harían, a través de la Procuraduría ad hoc, pero no hay nada de eso. Prefieren que esté afuera. El gobierno sacó a los procuradores independientes y ahora ha puesto a profesionales totalmente dependientes de ellos. Se ha perdido velocidad y fuerza en el caso Odebrecht.

¿A qué se refiere con poca voluntad de parte del gobierno?

Al parecer, hay gente en el gobierno que no quiere que el ex presidente regrese al Perú. Toledo sabe mucho y tiene información importante que implicaría a muchos funcionarios de primer nivel. Les conviene tenerlo lejos porque, de cerca, podría hablar demasiado. Hay muchos intereses de por medio.

La carpeta del caso Ecoteva aún no es enviada a EE.UU. Para el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, no hay necesidad de solicitar la detención con fines de extradición porque basta con la carpeta de Odebrecht. Sin embargo, el coordinador de la Fiscalía, Rafael Vela, asegura que el caso Ecoteva es fundamental en la extradición de Toledo. ¿Qué opina?

Lo que abunda no daña. Es mejor mandar más información sin necesitarla que mandar menos necesitándola. Es un error tratar de simplificar el pedido del expediente fiscal. Es mejor que sobren los documentos para que las autoridades de Estados Unidos tengan más información.

Cambiando de tema, otro caso que ha generado la indignación incluso del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es que se haya archivado la investigación a Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular.

La Fiscalía anda muy mal porque acusa a personas que no debe y, en otros casos, archiva investigaciones que deberían continuar. Espero que la Procuraduría de Lavado de Activos, a cargo de Janet Briones, apele la decisión de la fiscal Rosana Villar, quien tuvo en sus manos la investigación a Ramírez, porque, al parecer, faltó realizar varias diligencias como la de las pericias. Las personas que hagan política tienen que actuar con transparencia. Lo que sí es cierto es que muchas veces las denuncias aparecen en épocas electorales y la de Ramírez apareció por esas fechas.

Luego de que la Fiscalía dispusiera que la investigación que sigue a Keiko Fujimori se adecúe a la Ley de Crimen Organizado y al Nuevo Código Procesal Penal, la lideresa de Fuerza Popular calificó la decisión de “inaceptable”.

En política tenemos que estar acostumbrados a las denuncias porque estas vienen siempre. Si hay indicios razonables, tienen que seguir el proceso. Veo que se están dejando de lado varios aspectos importantes.

¿A qué aspectos se refiere?

Los socios de Odebrecht y de otras cuestionadas constructoras están siendo investigados, pero siguen trabajando con el Estado. Es más, se les permite que vendan sus activos. En el Perú solo están presos el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. El resto de implicados siguen libres de polvo y paja. Solo arrestan a ex viceministros.

Usted también integra la comisión Lava Jato. ¿Cuáles son los avances?

No puedo adelantar los avances, pero lo cierto es que estamos avanzando con desmontar la tela de araña de corrupción hecha para beneficio de constructoras brasileñas y peruanas.

Finalmente, ¿el ex presidente Alan García y Keiko Fujimori, investigados por lavado de activos, serán citados a su grupo de trabajo?

Es absurdo pensar que no se les va a llamar. Los elementos que existen son los que conoce la prensa y esos aún no son contundentes, pero pronto llegará información privilegiada.

¿Cree usted que se comete una injusticia con el ex presidente Humala y su esposa Heredia por investigarlos en prisión?

Algo de razón tienen algunas personas cuando dicen que la justicia es severa con Humala y blanda con otros. El problema es que, en el Perú, la justicia no es igual para todos. Por ejemplo, Félix Moreno (gobernador regional del Callao) está en libertad pese a que hay claras evidencias en su contra por el caso Odebrecht.

Autoficha:

* víctor andrés garcía belaunde“Soy abogado de profesión. Fui diputado de 1985 a 1990, y congresista por el Frente de Centro en 2006. Soy congresista por Acción Popular. Integro la comisión Lava Jato del Congreso, que investiga los presuntos actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht”.

* “Los políticos que son investigados por presuntos actos de corrupción tienen que colaborar con la justicia y someterse a las investigaciones. Si ellos aseguran ser inocentes, es la mejor forma de demostrar que no están implicados en corrupción”.

* “La ex procuradora ad hoc, Katherine Ampuero, era una mujer que se dedicaba a trabajar y empujaba diversas acciones legales. Sin embargo, con el nuevo procurador, Jorge Ramírez, no sabemos si está actuando o trabaja en silencio porque no se le toma en cuenta para nada”.