García Belaunde niega que Acción Popular haya recibido dinero de Odebrecht

El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde , negó hoy que dinero de la empresa brasileña Odebrecht haya ingresado a las cuentas del partido en la campaña presidencial del 2016.

Según una denuncia del programa ‘Panorama’, el software que empleaba Odebrecht para procesar y controlar sus pagos ilícitos, denominado My Web Day, registra dos depósitos a una cuenta bancaria en Panamá a nombre del abogado Víctor Manuel Belaunde Gonzales, candidato al Congreso en el 2016 por Acción Popular.

Se trata de depósitos por montos de 50 mil y 70 mil dólares, que se efectuaron en el 2009 y están relacionados a los codinomes “Río” y “Pescador”.

“En las elecciones del 2016 que he estado más o menos cerca [de la campaña], no he sido tesorero ni mucho menos, pero he estado más o menos cerca porque he sido parte de la plancha presidencial, [no se recibió] nada, absolutamente nada”, aseveró en entrevista con ATV.

García Belaunde recordó que, por dicho año, el empresario Marcelo Odebrecht ya se encontraba detenido en Brasil como parte de la Operación Lava Jato.

“No creo que se haya dado nada [de dinero] porque Odebrecht ya tenía problemas. El señor Odebrecht ya estaba detenido en Brasil, hubiera sido una estupidez tremenda que alguien quiera aceptarle un dinero, en absoluto. Antes tampoco”, señaló el legislador.

Además, refirió que Belaunde Gonzales habría recibido el dinero de la constructora años antes de su postulación por Acción Popular.

“De acuerdo con lo que he visto en la noticia, este dinero lo recibe hace cuatro o cinco años atrás, o más inclusive […] Él es miembro de Acción Popular hace un año, año y medio o dos, no más”, indicó.

Finalmente, manifestó que Belaunde Gonzales debería ser expulsado de la agrupación política; sin embargo, en este momento no cuentan con autoridades ya que sus últimas elecciones fueron desconocidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

-“No lo conozco”-

Víctor Andrés García Belaunde aseguró que no tiene ningún vínculo con Belaunde Gonzales y que Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, debería responder si fue él quien lo integró al partido.

“Casi ni lo conozco, ni es mi amigo ni es mi pariente. [¿Lo llevó Mesías Guevara] Hay que preguntarle a él”, manifestó.