"No me arrepiento de promover la vacancia contra PPK, pero esta medida es un poco exagerada"

El congresista Víctor Andres García Belaunde (Acción Popular) dijo que, si bien no se arrepiente de haber apoyado la vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK) , la medida de detención preliminar en su contra es "un poco exagerada".

El legislador consideró que el ex mandatario ha demostrado "en los hechos que no tenía la calidad moral para ser presidente", pero lamentó la decisión del Poder Judicial, puesto que no había riesgo de fuga por parte de Kuczynski.

"Yo creo que hay una exageración, insisto, creo que hicimos bien en promover una vacancia presidencial, en eso estamos totalmente de acuerdo y no me arrepiento y creo que los hechos han demostrado que el señor Kuczynski no tenía la calidad moral para ser presidente del Perú", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Pero de ahí a que, a sus 81 años, habiendo colaborado con la justicia, habiéndose quedado en el Perú y habiendo demostrado que estaba colaborando y no quería fugarse ni irse y me parece que es un poco exagerado", señaló García Belaunde.

Este miércoles, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos por el caso Odebrecht.

La medida también está dirigida contra su ex secretaria Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo. Además, la resolución judicial aprueba los procesos de allanamiento e incautación de los respectivos inmuebles de las personas detenidas, así como la oficina del ex presidente.