Víctor Andrés García Belaunde: “El poder está haciendo metástasis con la corrupción”

En el marco de la última encuesta de Datum –publicada hoy en Perú21– el legislador Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular (AP), sostuvo que los jueces y fiscales son realmente las personas más poderosas en el país pues, dijo, “son los únicos que tienen el poder de elegir sobre nuestro patrimonio y libertad”.

“¿Dónde están los jueces? ¿Dónde están los fiscales? ¿Dónde están los delincuentes, las mafias, que manejan el país? El poder está haciendo metástasis con la corrupción, está diluida en su máxima expresión. Es un océano que ha llegado a todas partes, a veces con mucha profundidad y en otras no tanto”, resaltó.

En ese sentido, consideró que hay una distorsión en estos resultados que ubican a Keiko Fujimori como la persona más poderosa del país con 36% seguida del presidente Martín Vizcarra que ostenta el 23%.

“Para mí la institución más poderosa en el país es el Poder Judicial, no el Congreso. El Poder Judicial no dicta normas generales, pero afecta a la vida de muchas personas. Creo que la percepción de la gente está en el ámbito político, pero no en toda la sociedad”, manifestó.

Agregó que “hay un desprestigio tremendo de la clase política”, la cual se refleja en que el 63% de la población considera que ningún político tiene credibilidad y eso, dijo, afecta a todos los sectores.

“Lo ocurrido con Odebrecht, por ejemplo, no solo afectó la clase política, sino también a los dirigentes, empresarios, funcionarios públicos, periodistas, procuradores, abogados, jueces y fiscales. Por eso creo que hoy en día, el poder va de la mano de la corrupción”, acotó.