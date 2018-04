Víctor Andrés García Belaunde: "El gobierno de Vizcarra debe ser distinto al de PPK" 

Fue y es un crítico mordaz de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski . Desde esa óptica, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde le recomienda al presidente Martín Vizcarra que marque distancia de su antecesor y gobierne sin hipotecarse a círculos sociales, económicos o amicales.

¿Cuál es su expectativa sobre la ronda de diálogo del primer ministro César Villanueva con las bancadas congresales?

Creo que hay un nuevo estilo, una nueva forma de manejarse con las fuerzas opositoras y eso es lo que hay que aplaudir. Hemos visto a un primer ministro sencillo, transparente, conocedor de la problemática nacional y con ánimo de escuchar y trabajar con los sectores más marginados.

¿Es suficiente para dar por descontado un voto de confianza?

Tiene que venir con un complemento de políticas de cada sector pero, en principio, (con) las ideas fuerza que nos ha transmitido me parece que tiene mucha posibilidad de tener un voto de confianza ampliamente mayoritario.

¿Por qué la sintonía que se aprecia entre los bloques y Villanueva no se concretó con su antecesora Mercedes Aráoz? ¿Cuál es su ventaja?

Primero porque no tiene la mochila del pasado electoral que tiene Mercedes Aráoz, quien fue muy dura, básicamente con el fujimorismo, y, por lo tanto, era difícil tender puentes con los sectores políticos a los que criticó muchísimo y hasta insultó en campaña; es muy difícil borrar esas impresiones.

El diálogo paralelo que tendrá el presidente Martín Vizcarra con los líderes políticos, ¿qué características debería tener?

Las democracias conversan, las dictaduras se imponen. En democracia tienes que conversar con las agrupaciones políticas; te van a ayudar a gobernar desde su puesto de oposición, te van a criticar lo que no debes hacer y a callar ante lo que haces bien, tener críticos constructivos en tu gobierno te ayuda a gobernar.

Kuczynski también tuvo diálogo, pero no hubo resultados. ¿Qué tendría que hacer Vizcarra para evitar que eso vuelva a ocurrir?

Pedro Pablo Kuczynski intentó un diálogo algo tardío y poco sincero, ya cuando el gobierno estaba debilitado y un poco a la deriva. Él tuvo en esos periodos cortos unas expresiones desafiantes hacia la oposición. Hay que recordar que se negó a venir a la comisión Lava Jato y dijo que no estaba dispuesto a someterse a un circo, calificó al Congreso como un circo, eso dificultó el diálogo.

¿Cree, como recalca el oficialismo, que esta es la segunda etapa del gobierno de PPK?

Puede ser una segunda fase en teoría, como lo fue (Francisco) Morales Bermúdez o (Juan) Velasco, pero eso no significa que no cambie totalmente a la primera, que desconozca a la primera, inclusive que la corrija.

¿Esa debería ser la premisa?

Si va a combatir la corrupción, el lobbismo cómplice y los negociados, al pequeño círculo de amigotes que rodeaba a Kuczynski con el único objetivo de enriquecerse, si va a combatir la falta de liderazgo de PPK y las incoherencias de este gobierno, creo que (el gobierno de Vizcarra) tiene que ser totalmente diferente al de PPK; a pesar de tener el mismo origen tiene que tener una diferencia notoria y notable a partir de ahora.

Mercedes Aráoz, sin embargo, ha dicho que esta gestión debe ser una continuidad del gobierno de Kuczynski, ¿es acertada esa apreciación?

La pregunta es muy sencilla: ¿qué hizo Kuczynski? ¿Cuál fue su política? Quizá la señora Aráoz pueda describirla porque el gobierno de Kuczynski ha sido de los más malos que ha tenido el Perú. Mejor dicho, no hubo gobierno. ¿Quién gobernó? ¿Fernando Zavala o Mercedes Aráoz? ¿Qué política va a seguir Vizcarra? ¿La de PPK? Si él no tuvo política. En veinte meses de gobierno no se ha logrado sacar una idea clara de lo que él quería hacer en el Perú.

¿Y pueden afectar al gobierno estos roces que, se dice, tiene el presidente Vizcarra con la vicepresidenta Mercedes Aráoz?

Parece que no hay roces, simplemente distanciamiento y eso no tiene por qué afectar al país. El que gobierna es el señor Martín Vizcarra y él debe entenderlo así; haría mal en tratar de cogobernar con la vicepresidenta o con otras personas o círculos sociales, amicales o financieros. Vizcarra tiene que darse cuenta de que él viene de otro sector de la sociedad que es provinciano, que quiere integración, transparencia y trabajar para todos, no hipotecarnos ni a intereses foráneos ni de amigos.

Algunos sectores, incluso el oficialismo, consideran que Vizcarra está hipotecado con el fujimorismo, ¿Ud. lo ve así?

No. Hipotecado estaba Kuczynski a los intereses de amigos y oligopolios. Que yo sepa, Vizcarra no está hipotecado y si lo hace con algún sector social, político o económico va a fracasar, pero eso no significa que no tenga contacto con toda la oposición. Un gobierno débil, con una bancada diminuta y un partido casi inexistente tiene necesariamente que tender puentes con la oposición, no puede dejar de hacerlo si quiere acabar su periodo.

¿Qué opina de las críticas a la ley que excluye al Congreso del ámbito de acción de la Contraloría?

La norma es muy buena, en general, y ese artículo puede modificarse completamente bien, pero quiero resaltar que el Congreso no ejecuta presupuestos, no tiene iniciativa de gasto, no ejecuta obras, solamente paga planilla y gasta dinero en el mantenimiento de locales.

Pero convoca a licitaciones y ha habido denuncias de irregularidades en la compra de computadoras, por ejemplo.

Es lo único que puede hacer, así como pintar la fachada de los edificios, son gastos menores; sin embargo, tiene que tener un contralor que sea independiente, no necesariamente elegido por la Contraloría, al igual que creo que debe tener un comité de ética independiente y gerentes independientes.

AUTOFICHA



- “Soy congresista en representación de Acción Popular. Fui secretario del Consejo de Ministros en 1980 y desempeñé ese encargo hasta 1985 durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry. Ahí empece mi carrera política y a partir de entonces he tenido cinco periodos más como congresista”.



- “Entre 1985 y 1990, fui diputado y también fui elegido del 90 al 95, pero (Alberto) Fujimori me mandó a mi casa. Luego he sido congresista en 2006, 2011 y 2016. ¿Si pienso repetir? Cada día tengo menos ganas porque es un trabajo intenso y muy poco comprendido”.



- “A este Congreso no lo veo peor que el anterior, pero sí lo comparo con el del 80-85, este es muy inferior. No creo que la Mesa Directiva del Congreso deba seguir en manos del fujimorismo, pero los votos van a decidir. ¿Si postularía a la presidencia del Legislativo? (Ríe) Ay, ay, ay, no lo sé...”.