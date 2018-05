El primer portavoz en exponer tras oír el discurso del primer ministro, César Villanueva , fue Víctor Andrés García Belaunde, de la bancada de Acción Popular. A pesar que concluyó si discurso aseverando que apoyarán “por ahora” al gobierno en este pedido de confianza, dejó claro que fiscalizarán la actitud del Ejecutivo respecto a la corrupción.

En ese sentido, dijo que no escuchó un “deslinde con claridad” de Villanueva respecto a la corrupción que, dice, representaba el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), por la cual fue obligado a renunciar a la Presidencia de la República.

“No ha hecho un deslinde preciso, no ha deslindado con claridad y con fortaleza, con la corrupción del gobierno que ellos han sucedido”, manifestó.

“El gobierno que se fue, se fue por corrupción y no por otras cosas, y no por cualquier corrupción sino corrupción del jefe de Estado que, para evitar su caída, llamó al presidente de Argentina, de Colombia, a dos peleles de la OEA que se sentaron a ver cómo debatían la vacancia y, luego, renuncia no con generosidad sino casi con desprecio al Congreso y a la ciudadanía diciendo que el Congreso lo había vacado pero que él no era responsable de nada”, continuó.

García Belaunde cuestionó al ministro de Defensa, José Huerta, quien firmó el acta de sujeción, durante el gobierno de Alberto Fujimori, respaldado el autogolpe del 5 de abril, en el cual disolvieron el Congreso. “No sé si todos los que están presentes crean en el Congreso porque hay uno que otro que firmó un Acta de Sujeción aplaudiendo el cierre del Congreso”, señaló.

También criticó al ministro de Economía, David Tuesta, quien en una entrevista, refiriéndose al cobro de peajes, sostuvo que se deben “respetar las reglas de juego”. El legislador se preguntó: ¿De qué reglas de juego habla? ¿De las reglas de juego del hampa, de la mafia, de los carteles de la mafia, de los injertos de Odebrecht? ¿Esas reglas de juegos vamos a respetar? No, señor. Esas reglas de juego no podemos respetarlas y, si necesario, hay que anularlas”.