El congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular (AP), opina que el fujimorismo "no supo camuflar" la Ley que permitía el arresto domiciliario a adultos mayores de 65 años (denominada 'Ley Fujimori') y por eso, dijo, el 67% de la población –según la última encuesta de Pulso Perú, publicada hoy en Perú21– considera que buscaba beneficiar al ex presidente Alberto Fujimori.

“Refleja lo que se ha hecho. Fuerza Popular (FP) no ha logrado disimular la intencionalidad de la Ley. Ellos han sacado esta norma pensando en la gente de tercera edad que está detenida, en ningún momento han aceptado que beneficiaba a Fujimori, pero la gente no se deja engañar. La gente sabe lo se hizo, la gente no se chupa el dedo”, respondió.

De otro lado, respecto a que el 47% de la población cree que el mandatario Martín Vizcarra no debería indultar al ex jefe de Estado, mientras que el 44% considera que sí debe hacerlo, el legislador recordó que estas cifras han ido subiendo y bajando a lo largo del tiempo, y esto –opinó– es responsabilidad de la bancada mayoritaria.

“La actuación del fujimorismo, evidentemente hacen que estos resultados, en este tema, suban y bajen. La mala actuación, sus errores, hacen que ahora haya un 47% de la población que no piense que no se debe indultar a Fujimori”, señaló.

Vea también Keiko Fujimori sabía que su padre renunciaría cuando se fue a Japón en el 2000 [VIDEO]

García Belaunde indicó que lo mismo se puede apreciar en los resultados sobre si la ciudadanía está a favor (39%) o en contra (53%) de la anulación del indulto a Alberto Fujimori.

“La encuesta es de respuestas políticas, de gente que conoce el tema, que ha vivido el tema. Yo creo que estas encuestas reflejan la aceptación o rechazo que tiene el fujimorismo por sus actitudes”, acotó.