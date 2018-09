El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) aseveró esta noche que el Parlamento debe "hace un gran esfuerzo" para lograr una buena "reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)".

En esa línea, se mostró de acuerdo con retrasar el debate "para que el tema salga bien".

"Hay que hacer bien las cosas, yo prefiero retrasar unas semanas, dos semanas y que el tema del CNM salga bien, o sea, el tema es muy complejo", sostuvo en diálogo con ATV +.

"Tenemos que hacer un gran esfuerzo en transformar esto, en elegir un buen CNM para que pueda elegir a buenos magistrados más adelante, pero claro, un día más, un día menos, da lo mismo, esto no es un juego de casinos ni es la tómbola, es una cosa mucho más compleja", señaló.

Como se recuerda, esta mañana con nueve votos en abstención de Fuerza Popular (FP), se evitó que se apruebe en la Comisión de Justicia del Congreso un texto sustitutorio al proyecto de ley que entregó personalmente el presidente Martín Vizcarra hace más de un mes para reestructurar el CNM.

Al respecto, García Belaunde dijo que discusiones como las de hoy deben de seguir porque se tiene que "reflexionar y hacer un gran esfuerzo en una buena configuración del nuevo CNM".

Sin embargo, opinó que reformas "importantes como esta deben ser debatidas con más calma".

Consideró, en ese sentido, que tanto la bancada oficialista como el presidente Martín Vizcarra "están embalados" con la reforma.

Lamentó que el mandatario "no conozca bien el tema" y le recomendó a él y a su grupo parlamentario "asesorarse mejor".

"El presidente y su bancada yo creo que están embalados, no porque conozcan el tema porque no lo conocen. No conocen muy bien la Constitución, hay que recomendarle a Martín Vizcarra que la vuelva a leer, que se asesore mejor de constitucionalistas. Yo creo que tienen que asesorarse mejor", manifestó.