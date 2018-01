Víctor Andrés García Belaunde: "AP no apoyará la salida de Bartra de Lava Jato"

En breve se reanudará el trabajo de la comisión Lava Jato del Congreso, en medio de las críticas a la continuidad de la presidenta del grupo, Rosa María Bartra . El congresista Víctor Andrés García Belaunde , integrante de este grupo investigador, cree que la fujimorista ha hecho un buen trabajo hasta hoy y que quienes buscan retirarla del puesto son aliados del gobierno.

¿Qué opina de que el Poder Judicial (PJ) haya revocado la prisión preventiva que pesaba contra algunos representantes de las empresas constructoras consorciadas de Odebrecht?

Es una mala señal. Hay que recordar que el caso Lava Jato tiene tres años y el PJ ha estado dormido en los últimos 12 meses. Realmente el PJ está andando a paso de tortuga y esto dificulta muchísimo las investigaciones. Es el colmo que la comisión Lava Jato haya estado exigiéndole al PJ una serie de medidas para que finalmente las haga a cuentagotas. Ahora resulta que da un paso atrás. Yo creo que algo está pasando. La justicia solo está llegando a los de abajo y esta debe ser igual para todos.

Pero ellos seguirán siendo procesados. Fueron liberados, pero podrían volver a prisión si hubiese una condena.

Sí, pero, fíjese, yo creo que es una mala señal. Si bien es cierto que la prisión preventiva podría ser una medida exagerada, esta se ha aplicado para otros. Siguen en prisión preventiva el señor Humala, la señora Nadine, y otra serie de personajes. Sin embargo, los socios de la corrupción salen libres. Vemos una diferenciación clara. Hay que recordar que esto del ‘club de la construcción’ no es una cosa nueva, es un viejo cartel que viene de atrás, que se ha aprovechado del Perú durante 15 años.

¿Por qué cree que ahora, según opina, retrocede el PJ? ¿Su primera decisión, de dictar prisión preventiva, fue por presión del Congreso?

La comisión Lava Jato actúa como un ente de presión. Gracias a la comisión las cosas están avanzando más, porque antes todo estaba dormido. La comisión Lava Jato le ha pisado los talones al PJ y la Fiscalía, y eso ha hecho que reaccionen. Ellos se demoraron meses en tomar decisiones fundamentales. Han permitido que vendan activos, que cambien sus contabilidades, que escondan información...

Por otro lado, el señor Gerardo Sepúlveda se negó a declarar ante la comisión porque dijo que lo hará ante la Fiscalía. ¿Ya no buscará la comisión obtener sus declaraciones?

La comisión debería hacer un esfuerzo e ir a Chile a tomarle la declaración porque sabemos que lo que diga ante la Fiscalía no se dará a conocer y ni se sabe cómo se va a tramitar. Hay que recordar que también tenemos que averiguar qué negocios ha hecho Sepúlveda a partir del 28 de julio de 2016. Parecería que también ha hecho algunos negocios.

¿Con Westfield?

Bueno, y con First Capital.

¿Negocios con empresas brasileras o en general?

No solamente con las empresas brasileras. Este señor ha hecho negocios de acuerdo a las influencias y ayudas con las que ha contado siempre.

¿Cómo vio que la PCM contrate a un estudio de abogados para que defienda al presidente PPK ante la comisión Lava Jato?

Muy mal. Teniendo el Estado muchísimos procuradores, miles de abogados, es el colmo que tengan que contratar a dedo, sin licitación, al abogado que más les gusta al precio que más les gusta. Esto está en una norma que dio el señor Kuczynski cuando era ministro y yo voy a presentar una ley para que esto cambie. En el caso de Kuczynski y de otros más, son funcionarios que se han enriquecido por las irregularidades que cometieron durante el ejercicio de su función. ¿La empresa del presidente ganó mucho dinero gracias a su posición de ministro y ahora nosotros tenemos que defenderlo? ¿Por qué Westfield y First Capital no pagan el abogado de Kuczynski?

Por otro lado, la presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa María Bartra, continúa recibiendo críticas. ¿Cree que debe dejar el mando del grupo investigador?

Las críticas que se le hacen son por una conducta que ha tenido fuera de la comisión, no como presidenta de la comisión. Eso hay que saberlo distinguir. Si ella, en otro ámbito, ha cometido un error, tendrá que responderlo en su momento y ante la Comisión de Ética si alguien la denuncia. Lo que hay que evaluar aquí es su desempeño en la comisión.

¿Y cómo ha sido este?

Hasta el día de hoy, bueno.

¿Y por qué cree que Alianza para el Progreso (APP) quiere retirarla de la presidencia del grupo?

Porque APP es aliada del gobierno y el gobierno no quiere a la comisión. Al gobierno le incomoda la comisión. El ‘club de la construcción’ también quiere eliminar la comisión. Entonces, APP le está haciendo el juego a esa gente que no quiere que la comisión siga investigando.

Su colega Edmundo del Águila también criticó la posición de Bartra y opinó que Acción Popular debería presidir la comisión Lava Jato.

Bueno, esa es una opinión personal que yo respeto. Lo que yo le puedo decir es que lo más importante aquí es que opinen los miembros de la comisión, que son los que conocen cómo se está desarrollando el trabajo.

¿Le pide a Edmundo del Águila que se abstenga de hacer comentarios, entonces?

No, no. Él ha hecho un comentario de muy buena fe.

¿Acción Popular no apoyará la salida de Bartra de la presidencia de la comisión?

No. No vamos a apoyar eso porque no podemos cambiar de jinete en plena carrera. APP es socia del gobierno y el gobierno no quiere a la comisión. Rosa Bartra ha perjudicado a Kuczynski mostrando las facturas de Westfield y eso el gobierno nunca se lo va a perdonar.

AUTOFICHA



- “Soy congresista de Acción Popular e integrante titular de la comisión Lava Jato. Estudié Derecho en la Universidad de Valladolid y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fui secretario del Consejo de Ministros y diputado por Acción Popular y por el Fredemo. Soy congresista desde el año 2006”.



- “La señora Fiorella Molinelli firmó la adenda del contrato de Chinchero que complica al Estado. Por esa adenda, el Estado puede perder el juicio ante Kuntur Wasi. ¿Y resulta que vamos a financiar los abogados para la señora Molinelli por un gravísimo error suyo?”.



- “Una cosa es que te enjuicien por algo que tú has cometido de buena fe o cumpliendo tus obligaciones, y otra cosa es que te paguen el abogado por haber incumplido tus obligaciones, por haber cometido errores y haberte pasado por encima de la ley. O sea, te pagan por tus errores. Eso es inaceptable”.