El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) afirmó que el expresidente Alan García no figura en ninguno de los informes finales de la Comisión Lava Jato "porque no hay indicio que lo pueda vincular directamente".

Sin embargo, precisó que se han encontrado responsabilidad de sus ministros y viceministros en el caso "de las adendas de la Interoceánica del sur"

"En el caso de las adendas de la Interoceánica del Sur ha habido responsabilidad de ministros, se ha responsabilizado a ministros, a viceministros [...], pero no hay una decisión de involucrar al señor (Alan) García porque no ha habido ningún indicio que lo pueda vincular directamente", sostuvo en diálogo con Canal N.

"No hay un Ecoteva, no hay un [Josef] Maiman, ¿no?", añadió haciendo referencia al caso del también ex mandatario Alejandro Toledo implicado en dicha obra.

García Belaunde explicó, en esa línea, que no todos los informes de la Comisión Lava Jato han sido votados de forma unánime por todos sus integrantes.

Al ser consultado sobre la información revelada por el diario "La República" esta mañana, el legislador aseveró que "las empresas periodísticas, no están en ninguno de los informes" finales de dicho grupo de trabajo.

Como se recuerda, dicho diario indicó que la Comisión Lava Jato había acordado "levantar el secreto bancario a 26 empresas periodísticas para investigarlas por presuntamente 'promover' que Odebrecht se adjudique obras públicas".

"En el caso de los medios no ha habido nada, es un simple borrador, no sé cómo salió, de dónde apareció, no ha habido original de eso ni se ha visto en ningún momento aquí y, por lo tanto, no está corregido ni en la recomendaciones ni en las conclusiones", manifestó.