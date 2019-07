"Estoy de acuerdo con las elecciones internas abiertas, pero no obligatorias", dijo García Belaunde

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) dijo estar de acuerdo con el proyecto de reforma política propuesto por el Ejecutivo que plantea elecciones internas universales.

Sin embargo, se mostró en contra de que las mismas sean "obligatorias", puesto que debido a la cantidad de candidatos, los electores desinteresados "no se van a informar" sobre todos los postulantes.

"Estoy de acuerdo con las elecciones internas abiertas de un partido me parece interesante, porque, además, en el caso mío el voto preferencial siempre lo he ganado fuera del partido y cuando he estado en el partido no he sacado siempre la mejor votación", sostuvo en una entrevista con el programa "Agenda Política" en Canal N.

"Ahora van a haber 28 candidatos probablemente, o sea, el elector obligatoriamente tiene que estudiar 28 programas políticos. ¿Va a poder estudiar un día, dos días, tres días, para votar con conocimiento de causa? ¿Quién va a hacer eso? El interesado en votar, pero si no está interesado por qué lo vas a obligar", cuestionó.

En otro momento, el parlamentario cuestionó que se busque "exportar un modelo argentino" de elecciones internas y consideró "complicado" que el Parlamento respete la esencia de los proyectos de reforma política, puesto que primero el Ejecutivo tendría que explicar a qué se refiere con "esencia".

"Están tratando de vendernos la idea de las elecciones internas universales igual a las argentinas, ¿no?, pero en Argentina es otra realidad, y además tampoco tienen mucho tiempo empleándolas", señaló.

"El tema es qué es esencia. Las definiciones siempre son complicadas. Definir qué cosa es esencia para el Ejecutivo es bien complicado, pero tendría que hacerlo", manifestó.

Finalmente, García Belaunde consideró que el tema de la paridad entre hombres y mujeres en las elecciones internas de los partidos "es interesante, pero dificultará las cosas".

"Creo que la idea de la paridad es interesante, pero dificulta las cosas. Es muy complicado hacerlo porque si la elección te marca que vas a poder elegir a uno u otro, como metes la paridad, es muy complicado, ahí habrá una incoherencia total", indicó.