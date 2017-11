Vicepresidente de comisión Lava Jato: “PPK puede darse una oportunidad”

Tras el acuerdo de la Comisión de Constitución, el vicepresidente del grupo investigador de Lava Jato , Jorge Castro (FA), señaló que se podría dar una oportunidad más al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que se reúna con los miembros de esa instancia.

“Podría dársele una última oportunidad, y si aun así no acepta, ya no deberíamos insistir en este tema y sí continuar con otros que investigamos en la comisión”, afirmó a este diario.

En ese sentido, estimó que el grupo podría debatir esta opinión el viernes, pues recordó que mañana no se podría, porque hay sesión del Pleno del Parlamento.

Para el parlamentario, el estar tocando este tema en varias oportunidades puede generar “un desgaste” de la figura presidencial.

“Ya la gente queda notificada de que el jefe de Estado no quiere dar sus declaraciones”, resaltó.

Sobre este punto, el congresista Víctor García Belaunde, quien también es miembro de Lava Jato, expresó que en el informe final de la comisión se debe establecer la negativa del mandatario a un encuentro.

“Aún no defino si voy a votar a favor o en contra de que se convoque nuevamente al presidente. Primero quiero un debate, pero ya esto queda establecido en el informe”, indicó.

No obstante, sí consideró que “queda claro que el mandatario no quiere declarar o no quiere decir más de lo que dijo por escrito”.