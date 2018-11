Vicente Zeballos: “Vivimos un ambiente político muy caliente”

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos , anuncia que a partir de mañana, los organismos electorales harán una campaña informativa sobre el referéndum . Reitera la posición del Ejecutivo de desacuerdo con la bicameralidad, discrepando de los congresistas oficialistas. Es normal en democracia, afirma.

Un buen número de peruanos piensa que la justicia se ha politizado en nuestro país. ¿Qué diría usted?

Mire, finalmente la justicia ha empezado a actuar. Lamentablemente, la justicia ordinaria en este país tenía una muralla que difícilmente se conectaba con la casuística vinculada a algunos actores políticos. Resulta bastante novedoso, más aún cuando los juicios se comunican fluidamente con los medios. La ciudadanía está mejor enterada.

¿El encarcelamiento de Keiko Fujimori y las acusaciones del fiscal no tienen un alto contenido político?

No me atrevería a calificar el trabajo de jueces y fiscales. Esperamos que actúen apegados a ley.

¿Se ha respetado el debido proceso?

Entiendo que sí, el abogado de Keiko Fujimori presentó una apelación que se resolverá. La detención preliminar fue cambiada por una instancia superior.

¿El Ejecutivo injiere en los otros poderes del Estado?

Desde la perspectiva del Ejecutivo y de este ministerio, no hay injerencia. Tiene que haber un respeto irrestricto a la autonomía funcional con las otras instancias.

Pero el presidente, el premier, usted y otros funcionarios han exigido que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, renuncie, que dé un paso al costado. ¿No es una intervención?

Es una opinión, se recogió un sentir ciudadano, pero en principio somos respetuosos de la autonomía de los otros poderes. Queremos instituciones sólidas que transmitan confianza a la opinión pública.

Las declaraciones son reiterativas, es claro el deseo del Ejecutivo de que salga el fiscal Chávarry.

Nosotros no tenemos competencia ni actitud normativa que nos permita destituir a un funcionario como el fiscal de la Nación. Es una competencia de la Junta de Fiscales Supremos o del Congreso. Tenemos mutuo respeto.

¿No hay una obsesión contra ese fiscal?

Nos interesan instituciones sólidas con buena relación entre ellas. Sí nos preocupa lo que transmite la opinión pública. Hay un desencuentro entre algunos fiscales y la máxima autoridad del MP, el pronunciamiento reiterado de algunos fiscales superiores del interior del país. En ese contexto, transmitimos el mensaje político de que algo está mal y tiene que corregirse. Es una circunstancia que no puede pasarse por alto.

¿El fiscal Chávarry no garantiza una institución sólida?

Visualizamos un resquebrajamiento del principio de autoridad y una confrontación entre distintos niveles de autoridad. Eso no da confianza a la ciudadanía, sino incertidumbre.

De aplicarse el principio de autoridad, tendría que salir el fiscal Domingo Pérez porque ha cuestionado al fiscal de la Nación en tres oportunidades y eso lo prohíbe el reglamento del MP.

No lo veamos como un comentario aislado, hay varios pronunciamientos.

Eso es politizar el Ministerio Público, los fiscales no pueden pronunciarse.

Debe solventarse internamente, no hace bien a la salud del MP. El Ejecutivo dio una opinión, pero no es sistemática, persistente. Debemos ‘deschavarryzar’ la política. Hay una agenda de país por avanzar. Tenemos el referéndum, el Ejecutivo sustentará el presupuesto.

¿Cuál es el delito de Chávarry?

La única instancia habilitada para esto es un juez.

La bancada de PpK y la izquierda quieren saltarse la cola en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que las acusaciones contra Chávarry se vean de inmediato. ¿Es correcto?

La agenda de cada comisión la asume discrecionalmente cada presidente. Obviamente, en el campo administrativo burocrático hay un orden de prelación. Se respeta lo que ingresa primero. Pero en la dinámica parlamentaria, eso queda a criterio del presidente. El caso de Kenji Fujimori no esperó la cola.

Ya se atendió con prioridad una acusación contra Chávarry.

Hay demandas del país que pueden ser perfectamente atendidas, pero esto pasa por la decisión que tome el presidente de la comisión, queda a su criterio y potestad.

¿El informe aprobado del caso Lava Jato es solvente?

Es una información bastante sustantiva, pero no permite arribar a lo que se quisiera, como esclarecimiento de los hechos, quizá por tiempo.

¿Por ejemplo?

No lo he leído, pero pareciera que hubiera algún sesgo.

¿Se refiere a incluir a Keiko Fujimori y Alan García?

No me referiré a temas concretos. De darse la circunstancia, la votación pudo ser unánime.

El informe Lava Jato involucra a tres ex presidentes, ¿no es algo sustancioso?

Obviamente es un informe importante, está exponiendo una visión macro de la actuación en las altas esferas de gobierno. La información es bastante sustantiva, que puede ser insumo para el Ministerio Público.

Señala que Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron coimas por obras públicas. ¿Le sorprende?

El Poder Judicial ya se manifestó a ese respecto, ambos caminos están conduciendo a una responsabilidad. Era lo evidente.

Habrá escuchado a muchos decir que estamos en una cacería de brujas, de conculcación de libertades, irrespeto al debido proceso. ¿Lo percibe?

En el país no hay autoritarismo y prima la libertad de expresión. Pero sí, el tono de la clase política está rompiendo la ponderación. Se califica y descalifica con mucha ligereza. Vivimos un ambiente político muy caliente. A pesar de esto, el país avanza.

¿La Fiscalía avanza en su trabajo?

Está avanzando, no podemos negarle su mérito. Pero no pasamos por alto que ahí hay confrontación.

El presidente Vizcarra y el ex presidente PPK tienen investigaciones judiciales. ¿Cómo toma esto?

Toda investigación debe seguir su curso regular. Las instancias judiciales tienen autonomía para ello. Deben manejarse bajo los parámetros de equidad, y con mucha prudencia y responsabilidad.

Pero cuando el fiscal Chávarry dijo que el presidente tenía investigaciones…

Eso es diferente. No es usual que un funcionario de la relevancia del fiscal de la Nación use calificativos de orden político.

Tampoco es usual que el presidente le pida al fiscal de la Nación que renuncie.

Es diferente. El presidente tiene autoridad por el voto y no administra justicia. Él recorre el país y transmite un sentir ciudadano. Las expresiones de la Fiscalía tenían encubierto un mensaje amenazador. No es lo correcto. El presidente ha ratificado su disposición para ser investigado.

Se criticó al premier porque condicionó el diálogo con el fujimorismo a que primero se vieran las acusaciones contra el fiscal de la Nación.

Desconozco el contexto de sus expresiones. No estoy autorizado para corregirlo. Me quedo con el mensaje del presidente: “Un diálogo político responsable no puede estar condicionado”.

¿Desconfía del pedido de diálogo del fujimorismo?

En principio genera cierta desconfianza, no hay que ir muy atrás en los datos históricos para verlo. Estaban muy empoderados en el Parlamento, no eran proclives al diálogo con el Ejecutivo. Pero estamos en un escenario nuevo y positivo. El presidente ha ratificado estar en la mejor disposición de avanzar juntos a través de consensos políticos por el país. Las cosas han cambiado.

¿Porque Keiko Fujimori está en la cárcel?

No, en absoluto. Desde la presidencia de Daniel Salaverry, ha habido un cambio en la conducción del Parlamento. Tiene una agenda propia. Ha dialogado con el presidente, se está trabajando con el Ejecutivo para establecer prioridades y normas para el país.

Sin embargo, el Parlamento sigue en la política pequeña, si acusan al fiscal de la Nación o no, si envían a ética a tal persona...

Ya se están discutiendo temas pendientes como el presupuesto, en el que se priorizará a las regiones. Cada quien tiene su ritmo, la comunicación fluida no debe entramparse. Salaverry propició cambios que vimos en otra administración: que Contraloría designe al jefe de control interno, suspender un paquete importante de computadoras y el relevo del jefe de seguridad.

¿El Ejecutivo encimó al Congreso con el referéndum?

Hubo entendimiento, concertación y diálogo.

No permitieron “cambios fundamentales” en los proyectos de ley.

Ese fue una opinión política a la cual el presidente tiene todo derecho. El contenido del referéndum lo determinaba el Congreso y así fue.

Cada cambio que se proponía armaba una batahola.

Estamos en el ambiente político, hay espacio para un contraste. Hubo carácter político no imposición.

Tanto carácter, que el presidente reiteró su desacuerdo con la bicameralidad aprobada, dejando en ficha a la bancada de PpK. Se pensó que Vizcarra cambiaría su posición con el fallo del TC sobre la cuestión de confianza.

Son dos cosas diferentes.

¿Está con el presidente o a favor de la bicameralidad?

Debo ser cauto, tengo límites. Debemos ser muy cuidadosos, se hicieron comentarios muy ligeros y la sentencia aún no se ha publicado. El fallo del TC no alcanza a la reforma constitucional de bicameralidad, solo se aplica a un artículo del reglamento del Congreso. La reforma sigue su curso regular.

¿Hay un enfrentamiento con la bancada de PpK que quiere la bicameralidad?

Hubo apresuramiento, con todo respeto, de los congresistas de PpK. Es democracia, así sea la bancada oficialista, hay derecho al contraste, no hay por qué alarmarnos. Como Ejecutivo, dimos un mensaje en su oportunidad, la posición no ha variado. Solo queda impulsar el referéndum.

¿Cuál es su expectativa?

La ciudadanía está bastante motivada. Desde el lunes, los organismos electorales harán una agresiva campaña de publicidad y educación cívica.

¿El Ejecutivo hará campaña de información?

No tenemos un acuerdo concreto, pero cada cual sabe de sus responsabilidades. Cuando haya oportunidad se hará.

¿Qué se logrará con el referéndum? Faltan tres años.

El Gobierno no lo propuso con cálculo político.

¿Está siendo sincero?

Sí. Lo impulsó recogiendo una energía ciudadana que se volcó a calles y plazas de todo el país. El presidente hizo eco de ello. Luego del referéndum, continúa la marcha del país. Viene la reforma del CNM. El Ejecutivo planteará una ley de desarrollo constitucional.

CASO HINOSTROZA SE VERÁ EL MIÉRCOLES



¿Por qué declaró que era sospechoso el retiro del fiscal Pérez del caso Chinchero?

Lo retiraron, lo repusieron y lo retiraron. Resta seriedad a la investigación y despierta cierta suspicacia.

¿Le causa suspicacia que el fiscal Pérez no se inhibiera del caso cuando su esposa trabaja en el Ministerio de Economía?

Hay cuestiones de índole personal que debe determinar cada quién. Hay normas elementales que deben satisfacerse, pero no puedo opinar, no conozco el tema. Su trabajo, como el del juez, es bastante profesional.

El juez copió el informe del fiscal tal cual.

Fue una negligencia que motivó una impugnación.

La vicepresidenta declaró que “no temía a ningún fiscal sicario”.

Estamos cayendo en un nivel escasamente ponderado de calificaciones. Espero que sea una investigación objetiva.

Respecto a un video de Alberto Fujimori, usted dijo: “Evidencia que está bien de salud”. ¿Se equivocó?

Se interpretaron erróneamente mis opiniones. Viendo el video, dije que aparenta estar en buen estado de salud, la calificación corresponde a una junta médica, bajo la decisión del Poder Judicial.

Añadió que “no hay justificación para que Fujimori esté en la clínica”.

No he dicho eso. Le reitero los conceptos que di. El video se responde por sí mismo.

Usted no es médico.

Por eso hablé de una apariencia. Sigo en la misma posición.

¿El presidente está contemplando un indulto?

No tenemos ninguna iniciativa al respecto.

¿Hinostroza salió gracias a la debilidad del Ministerio del Interior?

Salió por la frontera peruano-ecuatoriana. Tenía impedimento de salida del país, por eso el ministro del Interior asumió la responsabilidad política y renunció. Hay una funcionaria de Migraciones presa.

No se ha probado su culpabilidad.

Pero está presa, dará sus descargos. El Perú reaccionó inmediatamente y fue detenido en España. El expediente de extradición está en nuestro ministerio. El próximo miércoles lo aprobará el Consejo de Ministros. Estamos contratando un abogado en España para seguir el proceso, ya Cancillería nos envió una terna. En 15 días estará definido.

¿Cree que extraditarán a Hinostroza?

Sí. Hay elementos de juicio bastante sustantivos.

¿Que el presidente diga que traerá a Toledo antes de dejar el cargo no es una promesa muy aventada?

Los casos de extradición en EE.UU. demoran dos a tres años. El caso está en el Departamento de Justicia y de ahí pasa a la Corte de California. Depende de EE.UU., pero el presidente tiene que transmitir confianza a la ciudadanía de que el Gobierno está pendiente de cualquier proceso de extradición.

El abogado de Toledo dijo que están politizando el caso.

La extradición tiene dos componentes: uno judicial y otro político.

DATOS



- Vicente Zeballos es abogado de profesión. Fue alcalde de la municipalidad provincial de Mariscal Nieto-Moquegua, de 2003 a 2006.



- Renunció a Peruanos por el Kambio en diciembre de 2017 tras el indulto otorgado al ex presidente Fujimori.