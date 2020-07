La Comisión de Fiscalización insiste en que el expremier Vicente Zeballos debe responder sobre la demora en la aceptación de la donación de 20,000 litros semanales de oxígeno de Southern Perú para Arequipa y Moquegua. Precisamente, por ello, lo han vuelto a citar por distintos medios para que aclare esta situación en la sesión de este miércoles, a las 3 p.m. Dicha citación ya fue aceptada por Zeballos en una entrevista con anal N.

De acuerdo con el grupo de trabajo, es esencial que Zeballos responda ante ellos personalmente, y no por escrito, tal como fue sugerido por uno de sus exasesores en la presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“De repente para él no es importante la invitación de Fiscalización porque le dio poca importancia. Pero es importante para el Perú y especialmente para el sur del país que se aclare este tema”, aseveró a este diario el congresista Edgar Alarcón (UPP), presidente de este grupo.

Asimismo, adelantó que la próxima semana citarán a Rocío Espino, directora del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entidad adscrita al Ministerio de Salud que dio trámite a la evaluación del oxígeno que iba a ser donado; y a los representantes de Praxair, empresa privada que analizó la calidad del producto medicinal donado.

Por su lado, el vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, manifestó que Zeballos debe responder por este caso y que insistirán para que acuda. “Él ha sido congresista y como tal sabe que no hay un tema personal. Espero que tome mejores decisiones y no quede mal ante el país”, expresó.

CITACIÓN A ZAMORA

En tanto, la Comisión de Fiscalización no ha descartado citar al exministro de Salud, Víctor Zamora, para que responda sobre la demora en la entrega del oxígeno dado que Cenares es una entidad adscrita a la cartera que estaba a su cargo.

Al respecto, Zamora indicó a este diario que su despacho se hizo responsable de la compra y evaluación técnica del oxígeno a partir de la emisión del decreto de urgencia del 4 de junio, que dispuso la reducción de la pureza del 99% al 93%. “Sé que Cenares tomó conocimiento con Southern Perú después de haberse enterado que tenía oxígeno de esas características. Después de la emisión del decreto”, aseveró.

Al ser consultado sobre si sabía del ofrecimiento que hizo Southern Perú a la PCM para donar el oxígeno, el día 22 de mayo, el exministro expreso´que no supo “de la comunicación al premier”.

“Lo importante, así como la celeridad, es la seguridad. Si dice que tienen 20 mil toneladas de oxígeno para mañana y me reclaman para que mañana se entregue, voy a decir que no hasta que la calidad no esté demostrada”, dijo Zamora, sin considerar que estamos frente a una emergencia en la que cada día de demora puede implicar la muerte de muchos compatriotas.

DATOS:

- Al ser consultado sobre si el Ejecutivo sabía de la donación de oxígeno, el premier Cateriano dijo que no podría responder dado que por ese entonces no estaba en el cargo.

- El premier dijo que después de la pandemia deberían hacer los juicios políticos.

VIDEO RECOMENDADO:

Jefe de Bomberos: Son entre 80 a 110 metros la profundidad del pozo donde cayó niño de dos años