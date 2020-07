El saliente presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, agradeció a Martín Vizcarra la oportunidad de haber servido al país desde el Ejecutivo y aseguró que trabajó arduamente, que se queda con frustraciones y con lecciones aprendidas.

“Hasta pronto, presidente. Le agradezco por la oportunidad brindada para servir a mi país. Asumí el reto respondiendo con esmero, compromiso y lealtad con nuestra patria. Hace dos años, juré como ministro de Justicia y luego lo acompañé en la PCM”, escribió en su cuenta de Twitter.

“¡Cuántas cuestiones políticas, sociales y de otra índole compartimos y enfrentamos, desde entonces hasta hoy! ¡Tiempos muy dinámicos! Lo dimos todo, fuimos contestatarios con lo habitual y absurdo”, añadió.

Este mensaje fue publicado luego que Pedro Cateriano confirmara que decidió aceptar la invitación de Martín Vizcarra para asumir el cargo de primer ministro en reemplazo de Zeballos quien asumió el premierato tras las disolución del Congreso anterior.

“Sin duda me quedo con frustraciones: me duele en el alma la pobreza y exclusión que aún persisten, la burda e insensible burocracia (con honrosas excepciones), la prepotencia de algunos sectores y los desencuentros de la política. Todo tiene un final. Me voy con lecciones aprendidas, compromisos renovados y como un ciudadano diferente y mejor al de ayer”, concluyó.

Cabe recordar que, en las últimas semanas, diversas bancadas firmaron mociones de interpelación contra diversos integrantes del gabinete de Vicente Zeballos, incluyéndolo a él como a titulares de sectores importantes como el Ministerio de Economía y Finanzas, Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social.

