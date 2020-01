El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, dijo este mañana que le queda un “sinsabor” luego del proceso de selección a través del cual la comisión especial presidida por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, nombró a los siete titulares y siete suplentes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Queda un sinsabor porque hubo contradicciones en estas últimas horas que despiertan suspicacias, especialmente en la ciudadanía. Que sea a instancia de la opinión pública que se acuda a una rectificación de la comisión especial, que se saque un comunicado a nombre de la comisión especial pero dos integrantes [...] digan que no las consultaron [...] Tercero, que ayer se diga que no ahondaron o profundizaron en las hojas de vida de los participantes porque no contaban con mecanismos de interoperabilidad”, dijo en una entrevista a Radio Nacional.

Zeballos recordó que todavía no concluye la labor de la Comisión Especial de la JNJ, ya que mañana miércoles escucharán los descargos de María Zavala Valladares y Marco Tulio Falconí, ambos cuestionados por haber registrado llamadas telefónicas con el exjuez César Hinostroza. En el caso de Falconí, como lo destapó Perú21, por un presunto favorecimiento irregular en su calificación y dudas sobre su desempeño en la entrevista personal.

“En nuestro país hay personas con las mejores aptitudes para la JNJ. Pareciera ser que lo que está fallando son los procedimientos y mecanismos para elegir de la mejor manera [...] Despierta un nivel de desconfianza y tenemos que dar legitimidad a toda la institución. Esto compromete a toda la institucionalidad del Estado y genera desconfianza”, manifestó.

El primer ministro, sin embargo, destacó que de los siete miembros titulares, cinco ya hayan jurado al cargo y consideró que esto indica que se está empezando a consolidar la JNJ. “(Hay una desazón) y esto en absoluto fortalece el proceso, pero no tiene por qué enlodar la performance de los otros cinco integrantes”, añadió tras recordar que hace 17 meses no opera una entidad para nombrar, ratificar y evaluar jueces y fiscales.

Por eso, hizo un llamado para que la JNJ pueda comenzar a operar, pese a que es posible que la comisión especial decida apartar de sus cargos a María Zavala y Marco Tulio Falconí.

“Si finalmente deciden mañana no ratificar el nombramiento de la Dra. Zavala o el Dr. Falconí, acudirán en ese orden establecido los suplentes. Una vez instalados los siete miembros, ya no tiene razón de ser la comisión especial hasta que se dé un nuevo proceso”, acotó.

- Audios de Walter Gutiérrez -

Hoy, el diario El Comercio difundió que el defensor del Pueblo y presidente de la Comisión Especial de la JNJ, Walter Gutiérrez, registra cinco llamadas con el exjuez supremo César Hinostroza, presunto cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto. Además, también contactó a dos veces a Guido Aguila y una vez a Orlando Velásquez, implicados en el mismo caso. A esto se suma una llamada al periodista Luis Enrique Vidal Vidal, mencionado en otros audios como colaborador de la organización criminal.

“(Walter Gutiérrez) fue elegido en su calidad de presidente de la comisión especial por su condición como defensor del Pueblo. Es un escenario diferente. Ahora que salgan a la luz estos audios ponen en observación su participación o no, eso tendrá que deslindarse en los fueros judiciales”, comentó Vicente Zeballos.