Vicente Zeballos Salinas: “El referéndum va sí o sí, las reformas van”

El referéndum se realizará el 2 de diciembre así llueva, truene o relampaguee. Si el Congreso no lo aprueba, recolectarán más de dos millones de firmas para lograrlo. Aún no sabe quién o quiénes lo harían.

Se critica que el presidente no tiene iniciativa para convocar a referéndum vía un proyecto de reforma constitucional jurídica o política...

Hay una equivocación de parte de personas muy versadas en materia jurídica. El presidente dijo en su mensaje que iniciaría el procedimiento de referéndum. La primera acción fue proponer el proyecto de reforma constitucional y pasar por la venia del Consejo de Ministros.

La Constitución indica que el presidente puede llamar a referéndum solo en temas de integración territorial…

El artículo 206 de la Constitución señala quiénes pueden proponer reformas: el presidente, los congresistas y el 0.3% de electores. Y menciona dos procedimientos para la reforma: aprobación por mayoría simple y referéndum o aprobación con dos tercios y dos legislaturas…

No dice que el presidente convoca a referéndum, solo que hay dos vías en el Congreso…

Es constitucional, señala las vías y quiénes pueden convocar el referéndum y también quiénes están legitimados para impulsar el proceso de reforma y ahí está el presidente de la República. Creo que esta desavenencia ha sido superada.

El presidente no puede decir vía referéndum o vía dos legislaturas. Eso corresponde al Congreso.

Bueno, son cuestiones interpretativas. Hemos evaluado, analizado y, como Ministerio, hemos opinado que sí es procedente este impulso vía referéndum.

¿El propagandizado referéndum será para el funcionamiento del CNM, la bicameralidad, la no reelección de congresistas y el financiamiento de partidos?

Sí, los seis proyectos restantes tienen carácter de ley.

La gente cree que votará hasta por el precio de la cebolla, están levantando expectativas…

El presidente ha sido sumamente cauto, sus propuestas coinciden con lo que la ciudadanía requería y están enmarcadas en la Constitución y viables. Los audios soslayaron la crisis del país, el presidente trata de sobrellevar esto y la crisis jurídica. Todo pasará por el Congreso, pero hay una opinión pública expectante.

¿Qué sucede si en el Congreso obtiene dos tercios de los votos?

Son varios escenarios. Primero que no salga nada, que lo rechace, que lo corrija y que el Ejecutivo insista en su proyecto original. Esperamos que el Congreso sepa dimensionar estas iniciativas del Ejecutivo y se atiendan. Si hay rechazo o desnaturalización, nos apegaremos a las normas y buscaremos a la ciudadanía a través del 10% de electores.

¿Quién consigue los 2.3 millones de firmas, el gobierno, los partidos?

Hay expectativa en la ciudadanía. Quienes están haciendo consultas permanentes es Transparencia. Pero aún no lo tenemos definido.

¿O sea referéndum sí o sí?

De todas maneras, el presidente ha sido claro, referéndum sí o sí, las reformas van.

¿El Ejecutivo pretende que no se introduzca otros temas?

Tenemos que defender nuestro producto, obviamente. Esto ha pasado por la PCM, el gabinete de asesores del presidente, por Consejo de Ministros donde se ha debatido arduamente.

¿Arduamente, en un día?

Antes se había generado un debate en el gabinete de asesores.

Para los asesores solo han pasado 10 días.

Se venía discutiendo antes y en el gabinete de asesores se han acelerado los ritmos internos. En el Consejo se ha discutido una media…

¿Media hora?

Hablamos de un producto que ya ha pasado por el gabinete de asesores de varios ministerios que están en comunicación con los ministros. La fase del Consejo es formal, es una validación.

Son 10 proyectos. ¿No están corriendo?

Ayudó mucho la Comisión de Reforma Constitucional, encabezada por Allan Wagner. Desarrollaron siete proyectos de ley y uno de reforma constitucional. Los hemos hecho nuestros en el Consejo de Ministros. Ahí se han revisado técnicamente.

¿Por qué una comisión tiene mayor potestad que el Congreso, elegido por el pueblo?

Buena pregunta, espero una mejor respuesta. En estos últimos dos años, el Congreso no atendió la reforma de justicia. Es una reacción ante la ausencia de un Parlamento más proactivo ante una debilidad que tenemos en el sistema de justicia. El Ceriajus tuvo un producto final en 2002. De haberse ejecutado, no hablaríamos de deficiencias en el sistema de justicia.

¿Están castigando al Congreso o cobrándole lo de anteriores parlamentos?

Este Parlamento tiene que reaccionar…

¿Por qué no lo plantearon ustedes con PPK o Vizcarra en marzo?

Estaba muy fresco en el cargo, fue un discurso general.

¿Si el Parlamento modifica algunos de los proyectos que consideran que deben ir a referéndum, el Ejecutivo insistirá en su propuesta?

Así es, apegados al mecanismo legal.

Si los dos tercios votan en contra de la no reelección, o modifican el número, por qué referéndum.

Son escenarios futuros, no puedo responderle. Hemos decidido emprender el camino realista. Estamos usando la Constitución, no es un choque de poderes.

¿Esto puede llevar a un pedido de confianza y cierre del Congreso?

La Constitución indica que debe negársela a dos consejos de ministros. El presidente ha dicho que cualquier decisión estará apegada a la Constitución, lo demás es una amenaza.

¿En tres meses se discutirán los cuatro proyectos que irán a referéndum?

Para el 2 de diciembre, en la segunda vuelta de las regionales. Esa discusión no es nueva y ya está en el debate ciudadano, los jóvenes, los universitarios, las calles.

Ellos no hacen las leyes…

No obviamos al Congreso, este tiene que deliberar.

No todas las regiones tienen segunda vuelta.

El referéndum se preparará logística y operativamente para la segunda vuelta.

¿Está presupuestado?

Significará un presupuesto adicional. La del Fonavi fue de S/100 millones, este será mayor. La ‘Ley Mordaza’ permite ese gasto, hay que sumarlo.

¿De terminar en noviembre, se imprimirá una cédula para 15 millones?

Creo que sí, a mí me preocupa la parte operativa. No una consulta usual. Podría demorar el tema de las preguntas. No deja de ser un problema.

¿Si no llegan a diciembre?

Tenemos una expectativa positiva. Más allá no quiero especular.

¿Participará del debate?

Es nuestro deber sustentar nuestro proyecto.

¿Cuántos senadores habría?

Son 130 diputados y 30 senadores. Estos sí pueden reelegirse.

¿De dónde sale ese número? ¿Hay un estudio?

El presidente escucha a los ciudadanos, no está ajeno a las encuestas, hace consultorías y tiene un gabinete de asesores. ¡Por qué arrinconamos al Ejecutivo! El presidente puede proponer una iniciativa legislativa a través de un referéndum y puede plantear una fecha optativa, no hay norma que lo prohíba.

Usted afirma que debe haber referéndum de todas maneras.

Hay decisiones que tienen que tomarse para oxigenar los momentos políticos. El presidente ha tenido audacia con sus propuestas.

Cada proceso de consulta tiene su mecánica, están mezclando regionales con referéndum…

Es perfectamente posible, ocurrió con la consulta del Fonavi, y reduce el presupuesto.

Tendremos una fanfarria electoral municipal, regional y de referéndum…

Nos da la oportunidad de involucrarnos en la escena política del país. Se plantearon temas en paralelo, pareciera que se quiere neutralizar la reforma. Pero, ¿los congresistas están legitimados para plantearlo? ¿Por qué no lo hicieron antes y se amparan en la propuesta del presidente?

¿No tiene el Congreso esa potestad? ¿Debe acatar lo enviado por el Ejecutivo?

La tiene, pero podría confundir la toma de decisiones. La Constitución establece las materias que no pueden ser objeto de referéndum, cuando se restringen derechos: pena de muerte, renunciar a la CIDH.

¿El matrimonio gay sí?

Podría entrar. Si el Congreso lo plantea, respetaremos su discrecionalidad.

¿Por qué son tan alérgicos a la aprobación por los dos tercios del Congreso?

Esa palabra no corresponde. Para el Ejecutivo, el Parlamento ha dado claras señales de no reaccionar.

Es un amplio consenso, mayor legitimidad…

No me pongo en ese escenario.

Usted dijo que el Congreso está lento con las reformas. ¿Está ‘guapeándolo’?

No hay una atención prioritaria a estos proyectos de ley. El Parlamento debe estar acorde con las circunstancias. Aún los proyectos están en la Mesa Directiva. Luego se deliberará en comisiones lo del CNM, después viene el debate en el Pleno. No queremos que el proceso se complique en tiempos. Somos respetuosos de la autonomía del Parlamento, la crisis es delicada.

Ud. declaró que el Ministerio Público está resquebrajado y debilitado. ¿Sigue pensándolo?

No. Escuchamos a un fiscal (Domingo Pérez) que se despachaba con total libertad contra sus superiores. Hay una pérdida de autoridad, resquebrajamiento...

¿Por una desafortunada declaración?

Queremos que haya una toma de decisiones más pertinente. Somos respetuosos de la autonomía del MP, de las decisiones de la Junta de Fiscales. Han ratificado al fiscal de la Nación, ahora le corresponde actuar al Parlamento. El fiscal Chávarry puede estar generando un nivel de desconfianza dentro del Ministerio Público.

¿Igual el juez César San Martín?

Pidió disculpas públicas, pero igual debe ser investigado, cometió una irregularidad. Debería apartarse de todas las causas.

¿Es una buena decisión del fiscal de la Nación unificar las fiscalías en Lava Jato?

Sí es un buen gesto, hay que reconocerlo, también el acuerdo con Odebrecht. Cuando hay cosas buenas, hay que reconocerlas y también las debilidades, como las declaraciones del fiscal Pérez.

¿La mención a Martín Vizcarra en cuatro audios debe ser aclarada?

El presidente lo aclaró ante la opinión pública. No puede salir ante cada bravuconada.

Son varias bravuconadas, el ron Zacapa, Camayo visitó Palacio. Debe explicar al Congreso…

No le encuentro justificación. No hay un diálogo del presidente, lo mencionan.

¿Cuando no hay diálogo en un audio, son situaciones deleznables?

Por cada mención no va a ir a aclarar.

Usted también fue mencionado…

No conozco a Camayo, ni a César Hinostroza. Si es necesario, que me levanten el secreto de las comunicaciones.

¿Los audios escuchados tienen una direccionalidad política?

No podemos negarlo. Despierta suspicacia en la oportunidad que se dan. Más allá de la libertad de prensa, los audios podrían prestarse a manipulaciones. La Fiscalía ya debería estar actuando, identificando quiénes participaron, quiénes son los peritos, quiénes estuvieron detrás de la investigación, respetando la libertad de prensa. El país no puede estar en zozobra, en algún momento debe transparentarse el contenido de los audios.

¿Qué acciones tomará el procurador del caso Odebrecht?

En el caso de la Av. Gambetta, le solicitamos al presidente del Poder Judicial que pase esos procesos a la Sala Penal Anticorrupción. La Corte del Callao no da ninguna garantía. Odebrecht y la Fiscalía llegaron a un acuerdo de entendimiento. El procurador Jorge Ramírez, bajo la reglamentación actual, permite establecer parámetros de la reparación civil. La próxima semana esperamos tener definida la propuesta. Es una suma considerable.

"TENEMOS EL APOYO DE UN PAÍS"



¿Daniel Salaverry es un buen presidente del Congreso?

Saludo los gestos iniciales que ha tomado, son medidas acertadas que van perfilando un buen estilo de gestión al que debemos sumarnos.

¿Este gobierno es débil con una bancada pequeña?

Sí, pero tenemos un país.

El proyecto de bicameralidad es contradictorio. Dice: los diputados se eligen por lista cerrada y voto preferencial.

Es una sola lista y se vota por el primero, o quien se quiera, como en Ecuador.

Ud. declaró que la extradición de Toledo estaba atracada en Cancillería…

Fue una equivocación. Tuve una mala información interna. Pronto debe pasar al Departamento de Justicia de EE.UU.

Usted pidió anular el indulto a Fujimori. ¿Cómo lo defenderá? Como ministro, es parte del proceso.

Todavía no somos notificados como parte. Somos respetuosos del Estado de derecho. La CIDH envió el caso a la justicia peruana. Los procuradores actuarán de acuerdo a ley, son autónomos…

¿Pueden ir contra la decisión del ex presidente Kuczynski?

Al procurador se le exige que esté apegado a la Constitución y a la ley…

¿Eso significa que deben defender el indulto?

No puedo dar esa precisión.

Su obligación como

ministro es defender el indulto. Dicho con buena leche: tragarse el sapo…

Los procuradores defenderán las normas constitucionales. Este Ministerio no va a direccionarlos, tienen autonomía funcional.

DATOS



- Vicente Zeballos nació en Moquegua en 1963. Es abogado de profesión. Tiene estudios de posgrado y cursos de especialización en Derecho Constitucional en España.



- Fue alcalde provincial de Mariscal Nieto (Moquegua) de 2003 a 2006 . Fue electo congresista por Moquegua de 2011 a 2016. Reelecto, renunció al partido PpK luego del indulto a Fujimori.