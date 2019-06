Zeballos sobre el cierre del Congreso: "Si el presidente tiene que tomar una decisión, la tomará"

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos , no descartó este viernes que, en caso se desvirtuén los proyectos de reforma política vinculados a la cuestión de confianza aprobada esta semana, el presidente Martín Vizcarra pueda tomar una decisión respecto a un posible cierre del Congreso.

"Sí le puedo decir que el presidente [ Martín Vizcarra] tiene carácter. Si en algún momento hay que tomar una decisión [respecto al cierre del Congreso] la tomará. Ahora es el presente y se evaluará el contexto en su momento", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"El presidente tiene suficiente carácter para tomar una decisión aún siendo severa, si es que tiene que tomarla, tendrá que tomarla", señaló.

CRÍTICAS A LA PRESIDENTA

El también legislador de la Bancada Liberal consideró que la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), "no termina de entender" la aprobación de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo.

Aseguró que la intención de la parlamentaria de presentar un predictamen nuevo para el día martes 11 de junio "despierta suspicacias".

Dijo creer, en ese sentido, que lo ideal hubiera sido que tras el debate de hoy se votara el dictamen del primer proyecto de reforma política respecto a las prohibiciones para postular a cargos públicos en la Comisión de Constitución.

"Lamento decirlo, pero pareciera ser que la señora presidenta de la Comisión, con la mayor consideración, no acaba de entender el mensaje que ha significado la aprobación de la cuestión de confianza, tender los puentes democráticos para un diálogo, para un entendimiento y buscar la mejor salida a estas iniciativas que son pensando en el país", indicó.

"Lo ideal hubiera sido que el día de hoy [el predictamen de proyecto de reforma política respecto a las prohibiciones para postular a cargos públicos] se votara y la perspectiva iba en ese sentido", agregó.

Esta tarde tras más de cinco horas de debate, el cual contó con la participación de Zeballos en la Comisión de Constitución, Rosa Bartra aseguró que el martes 11 de junio presentará un predictamen con los aportes de los parlamentarios integrantes de dicho grupo de trabajo.

La legisladora indicó que no existieron los consensos que se pensó que habrían en esta iniciativa de reforma.

"Tenemos que reformular el dictamen, yo he tomado nota de todo lo que se ha dicho aquí y hay una diversidad de posiciones. Así que haya un consenso no lo he sentido así. No es que haya mala fe", manifestó.

"Quisiera hacer una reflexión con respecto al tema de priorizar, dijeron que este era el tema que más consenso tenía y cómo se dan cuenta, no es verdad. Tenemos un cronograma, vamos a seguir avanzando, el día martes presentaremos un predictamen y esperamos todos sus aportes", añadió.

En otro momento, pese a las críticas, Zeballos reconoció que existió "un espíritu colaborativo y de consenso en la Comisión de Constitución". Destacó, en esa línea, que muchos parlamentarios hayan cambiado su actitud frente a la reforma política.