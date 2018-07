Vicente Zeballos sobre Pedro Chávarry: "Debería dar un paso al costado"

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos , manifestó que Pedro Chávarry , nuevo fiscal de la Nación, "debería de dar un paso al costado" tras uno audios donde, presuntamente, intercambió favores con el cuestionado juez supremo César Hinostroza.

"Debería dar un paso al costado" , señaló el titular del MINJUS en Canal N y dio sus motivos que le han generado desconfianza en torno al cuestionado fiscal de la Nación.

Desde su perspectiva, “(Pedro Chávarry) debió hacer caso al llamado de atención que hicieron el primer ministro (César Villanueva) y el presidente (Martín Vizcarra) de que se suspenda o se postergue (su juramentación)" y añadió que la prioridad son las instituciones y no las personas.

En tal sentido, su insistencia por asumir la Fiscalía de la Nación "no le hace ningún favor a la institucionalidad del Ministerio Público que el señor Chávarry haya jurado en estas circunstancias” .

Zeballos también hizo hincapié en que Pedro Chávarry no ha terminado de aclarar su nexo con la ex fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán. Recordemos que fue sentenciada a 10 años de prisión por encubrimiento al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Indicó que el Congreso de la República debe evaluar la situación del nuevo fiscal de la Nación. “Al que le compete deslindar responsabilidad o forzar esto (la salida de Chávarry) es al Congreso” , expresó.