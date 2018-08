Vicente Zeballos lamentó suspensión de sesión de la Comisión Permanente

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, lamentó hoy que la falta de quórum haya ocasionado la suspensión de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República.

"Dichas conductas ponen en tela de juicio el comportamiento que debe tener el Parlamento frente a la ciudadanía", manifestó a Radio Nacional.

En dicha sesión se iban a establecer los plazos para la investigación contra el juez supremo César Hinostroza y los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

"No estamos dando lectura en torno al sistema de justicia, no se está entendiendo la dimensión del problema, de las responsabilidades", dijo el titular de Justicia, luego de advertir que el Congreso deja mucho que desear.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, calificó como un "boicot" la inasistencia de la mayor parte de los legisladores a la sesión de trabajo. También anunció una nueva convocatoria para tratar este mismo tema el próximo lunes a las 8 a.m.

"Me sumo a la invocación del presidente del Congreso (para que no vuelva a ocurrir otra suspensión), son los primeros pasos de esta legislatura, no se puede estar incurriendo en estas conductas", añadió Vicente Zeballos.