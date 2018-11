Vicente Zeballos: “Keiko Fujimori no es presa política”

El ministro Zeballos hace un alto a sus actividades y habló de todo un poco. Desde los reiterativos ataques de Alan García al gobierno hasta posibles cambios en la Mesa Directiva. Además, reitera que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, es muy confrontacional con el gobierno.

El ex presidente Alan García, a través de su Twitter, reiteró sus críticas al gobierno y dijo que forzar la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, “es un golpe, aunque no se use tanques”. ¿Cómo interpreta esta aseveración?

En derecho los abogados usamos el término: “A confesión de parte, relevo de pruebas”. Pareciera que a alguien le interesa que haya un golpe.

¿García busca amedrentarlos?

No es un comentario nuevo. Incluso, sus parlamentarios han hecho eco de esto y esbozaban esta posibilidad, cuando esa no es la idea del gobierno. Parece que hay un interés subliminal de llegar a esta situación. Quizá la labor que realiza el Poder Judicial genera estas opiniones.

De repente, Alan García tiene miedo de terminar en la misma situación de Keiko Fujimori.

Efectivamente. Pero al margen de ello, habla de que ya estamos en un golpe de Estado. Parece que trata de conjeturar que el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales evidencia una ruptura del orden constitucional.

Estas aseveraciones, aparentemente, son respaldadas por Fuerza Popular, ya que algunos legisladores comparan al presidente Martín Vizcarra con Nicolás Maduro.

Lo que evidencia su vinculación en el quehacer parlamentario. En el Congreso, las grandes decisiones han sido tomadas por ambas fuerzas políticas. Pudiera entenderse que es propio de la circunstancia en la que se encuentra su lideresa, pero que se aúnan a los comentarios del ex presidente, nos hace preguntarnos si realmente hay voluntad de diálogo.

¿Es Keiko Fujimori una presa política, como dicen sus congresistas?

De ninguna manera y la mejor evidencia es que esto es un proceso. Se está respetando la autonomía de los fueros judiciales y debe entenderse en esa dimensión. Más cuando la propia defensa está apelando a los recursos impugnativos que el sistema judicial propone.

¿El gobierno va a insistir en la salida de Chávarry?

Lo que se quiere como país son instituciones estables, sólidas y que no haya estos niveles de confrontación que se vienen dando. No es usual que un alto funcionario confronte.

Sin embargo, Chávarry tiene el respaldo del Apra y Fuerza Popular.

En el caso de FP, a través de estos chats, se nota un interés encubierto de una autoprotección; y en el caso de García, deja entrever en sus mensajes que algo se viene. No encuentro otra justificación para hacer este tipo de comentarios tan provocadores e imprudentes.

Alberto Fujimori ya tiene un mes en la clínica desde que se anuló su indulto. ¿Cómo actúa el gobierno en este caso?

Estamos apegados al orden jurídico. Estamos sometidos a lo que dispone la justicia y somos respetuosos de la decisión que tengan que tomar los jueces.

¿El presidente Vizcarra evalúa indultar a Fujimori?

No, eso no ha pasado por el Consejo de Ministros.

Hay quienes cuestionan el informe Lava Jato porque no aparecen Alan García ni Keiko Fujimori. ¿Usted piensa igual?

Me libero de comentarios porque sería una injerencia en el Poder Legislativo.

Hace poco hubo un enfrentamiento verbal entre Daniel Salaverry y Rosa Bartra. ¿Cómo ve usted este distanciamiento del presidente de Congreso de FP?

Él es un político joven, entiendo, de buenas intenciones. Está buscando un espacio propio y creo que tiene una oportunidad más que importante para dar muestras al país de que hay disposición de reposicionar al Parlamento.

Hay varias bancadas que piden que FP no presida la Subcomisión. ¿Está de acuerdo?

El contexto histórico-político es muy especial; y creo que en un gesto, no de desprendimiento sino de objetividad y responsabilidad, se debe transmitir objetividad.

¿César Segura (FP) no garantiza objetividad?

Parece que se está haciendo un manejo unipersonal y acá hay prioridades. De acuerdo al reglamento, las distintas comisiones se han distribuido de acuerdo al número de legisladores de cada agrupación, pero las circunstancias no leen todos los contextos histórico-políticos. Pensamos que es válido que haya una recomposición, especialmente en su directiva.

¿También la Mesa Directiva?

Se debe recurrir a una revisión integral de todos los procesos, de todas las comisiones, y esto pasa por una lectura al país. Del Parlamento hacia afuera damos un mensaje de consenso, pero del Congreso hacia adentro no se nota esta actitud.