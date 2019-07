Vicente Zeballos: "Inmunidad parlamentaria aprobada por Congreso no irá a referéndum"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos , aseguró que la inmunidad parlamentaria aprobada por el Congreso y criticada por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, no será sometida a referéndum.

En 'Cuarto Poder', explicó que varios de los proyectos de reforma política enviados por el Ejecutivo al Congreso han sido aprobados con "graves debilidades", pero podrían seguir su curso regular desde el Congreso hacia el Ejecutivo.

"Muchas de ellas tienen graves debilidades. No [se ha planteado someterla a referéndum], lo que ha hecho es observarla como argumentación para la determinación de lo que se ha tomado [adelantar elecciones]", expresó.

Zeballos manifestó que el mensaje a la Nación de Vizcarra fue aprobado por el Consejo de Ministros en la sesión del miércoles 24 de julio y el proyecto para adelantar las elecciones generales al 2020 será enviado a más tardar este miércoles 31.

Sobre la vicepresidenta Mercedes Araoz, el titular del Minjus aseguró que no participó en la reunión de ministros y, por lo tanto, no tenía conocimiento del anuncio hecho hoy por Martín Vizcarra en el Parlamento.

"La señora vicepresidenta no participa de los consejos de ministros desde hace un año. Obviamente no tenía conocimiento de lo que se ha dilucidado y aprobado. No he tenido la oportunidad de transmitirle lo que se aprobó", enfatizó.

"[La renuncia del presidente y vicepresidente] son posibilidades que están enmarcadas constitucionalmente. En esta situación se evalúan todas las posibilidades que hay en la toma de decisiones. A quien articular una comunicación directa [con Araoz] es al presidente de la República", agregó.

Respecto al proyecto que enviará el Gobierno al Congreso para adelantar las elecciones, Zeballos explicó que en dicha fórmula legal se está considerando flexibilizar el cronograma electoral para que los comicios puedan realizarse en 4 meses.

"La norma establece que entre la convocatoria y el referéndum debe mediar un plazo de 60 días. De ser aprobada, podría ser la última semana de noviembre o primeros días de diciembre. Las elecciones serían el segundo domingo de abril", estimó.

Finalmente, subrayó que el proyecto plantea recortar el periodo para parlamentarios y el Ejecutivo de cinco a 4 años, convocar a elecciones generales para un periodo de cinco años, del 2020 a 2025, que por una excepción no se aplique la norma que prohíbe modificar el marco electoral un año antes de las elecciones y que se flexibilice el cronograma electoral.

