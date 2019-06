Zeballos sobre fallida elección de miembros de JNJ: Ha sido un duro revés

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos , consideró que la fallida elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) "ha sido un duro revés" no solo para la justicia de nuestro país, sino también para la Comisión Especial que preside el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

"Ha sido un duro revés para la justicia de nuestro país, pero más aún un duro revés para la Comisión Especial, que está en fojas cero en estos momentos y ya cuenta con una ampliación de 180 días otorgada por el Congreso; (...) tiene el tiempo suficiente para mejorar estas graves deficiencias", indicó.

En Radio Nacional, el titular del Sector Justicia refirió que faltó "rigurosidad y severidad" en la revisión de la documentación de los postulantes, luego de revelarse que Pedro Patrón, quien había sido elegido como primer miembro de la JNJ, tenía un proceso penal en curso por el cobro de una doble pensión del Estado.

"En la JNJ pasamos de un sistema representativo a uno meritocrático: sus integrantes deben ser (elegidos) por méritos, no por representación. Fallamos en el escalón previo, que es la llamada comisión especial. No ha habido rigurosidad y severidad en la revisión de la documentación", insistió.

Consultado sobre la posibilidad de que la selección de miembros de la Junta Nacional de Justicia se lleve a cabo por el mecanismo de invitación, como ocurre actualmente con los magistrados del Tribunal Constitucional, comentó que "no está nada mal", pero recordó también que esa medida implicaría un previo cambio de la Constitución Política.

En otro momento de la entrevista, Zeballos se mostró de acuerdo con propuesta del Poder Judicial para que el Congreso de la República le otorgue facultades transitorias a la Corte Suprema, a fin de que evalúe los casos de los jueces denunciados.

"El Congreso puede otorgar al Poder Judicial en su máxima instancia la potestad de seguir los procesos abiertos contra jueces", manifestó al proponer que se revisen las remuneraciones y bonificaciones que perciben los jueces supremos y que llegan a S/ 42 mil mensuales.

"Son los funcionarios que más ganan en el país, pese a que en el organigrama del Estado el más alto es el presidente. Dentro de la estructura percibimos que el presidente está relegado. Tiene que haber un orden y ponderación. Jueces y no jueces, si dependemos del Estado tiene que haber una estructura escalonada", aseveró.

Finalmente, sobre el Caso Odebrecht , Zeballos dijo que a manera de adenda se puede incluir en el acuerdo de colaboración eficaz el caso sobre el presunto pago de sobornos en el proyecto del Gaseoducto Sur Peruano.

"Pero no son solo cuatro proyectos, sino hay muchos y todos los proyectos de Odebrecht están sujetos a investigación. Gasoducto sigue su curso, no significa que se va archivo por no estar en el acuerdo", sentenció.