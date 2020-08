El exviceministro de Relaciones Exteriores, embajador Eduardo Ponce Vivanco, consideró “muy inoportuna y políticamente muy incorrecta” la designación del expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El diplomático refirió que la OEA está en el pináculo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el que la democracia y, por lo tanto, la independencia y división de poderes es fundamental.

“No me parece un buen antecedente haber sido participe del cierre del Congreso y menos todavía haber sido responsable de esa demora desconsiderada en la entrega de una donación de oxígeno de la Southern a las regiones de Arequipa y Moquegua durante su gestión”, señaló.

En declaraciones a Perú21, añadió que si bien es una discrecionalidad del presidente de la República, Martín Vizcarra, nombrar a un embajador político, no debería haber utilizado esa prerrogativa para nombrar a su expremier ante la OEA.

Ponce se refirió también al embajador José Boza, quien se venía desempeñando como representante permanente del Perú ante la OEA desde hace menos de año y medio, y a quien calificó como un “diplomático de carrera excelente y bien calificado para esa posición”.

En ese contexto, cuestionó la oportunidad del nombramiento de Zeballos faltando solo diez meses para que concluya el mandato de Vizcarra.

“Es una provocación incurrir en esos gastos injustificables, particularmente porque el embajador Boza no tenía cumplido siquiera un año y medio”, comentó.

¿Hubo maltrato? se le preguntó entonces, y esto fue lo que respondió: “Si considera que todo diplomático tiene una familia y que radicarse en una ciudad o un país supone para el funcionario y su familia una serie de adaptaciones, gastos etc., una mudanza, después de año y medio de ejercer funciones, de una manera tan inesperada, evidentemente lo lleva a un perjuicio completamente injustificado”.

El exvicecanciller, empero, subrayó a renglón seguido que si bien el aspecto económico es un tema a considerar, no es lo fundamental.

“Zeballos no debería ser nombrado en ningún puesto diplomático por las razones que he mencionado. No me parece, no creo que sea políticamente correcto designar al señor Zeballos en ninguna posición diplomática por más que el presidente tenga la facultad de hacerlo; justamente porque la tiene, no la debería ejercer”, subrayó.

Ponce advirtió, finalmente, que este nombramiento “insinúa una voluntad de manipulación política del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

“Además, tendrá la representación del Perú precisamente durante la campaña electoral en la que la OEA tendrá la responsabilidad principal como observadora del proceso y sus resultados”, acotó.

