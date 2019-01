Vicente Zeballos: "Creo que Chávarry dará un paso al costado"

El titular de Justicia explica las razones por las cuales el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para superar la crisis en el Ministerio Público.

Como el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no ratificó a los fiscales Vela y Pérez, el Ejecutivo decidió presentar un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público (MP). ¿Esa es la lógica?

No. Había una diversidad de circunstancias en el MP, relacionadas con quien encabeza la institución, Pedro Chávarry. Las fiscales del Callao lo involucraron directamente en Los Cuellos Blancos, también a dos fiscales supremos. Durante meses hubo pronunciamientos de fiscales de menor jerarquía. Tiene cinco denuncias constitucionales en el Congreso. La situación se volvió insostenible cuando el 31 de diciembre, de manera sorpresiva, se remueve a Vela y Pérez.

¿Chávarry no renunció ante la Junta de Fiscales Supremos?

Los otros fiscales al parecer le plantearon la posibilidad de que pueda renunciar. Él ha tuiteado “las personas pasan, las instituciones quedan”. Creo que dará un paso al costado, está afectando a su institución.

¿Quién elaboró el proyecto de ley tan rápidamente?

El Ministerio de Justicia, pero tiene antecedentes. Los proyectos de los congresistas Lescano y Arana y de Proética. El proyecto del Ejecutivo tiene más o menos esos contenidos. Es una iniciativa llevada al Congreso, ojo, no una intervención. El artículo 107 de la Constitución faculta al presidente para ello…

¿Es imprescindible mantener a Vela y a Pérez?

Han avanzado para llegar a este entendimiento denominado acuerdo de colaboración eficaz. No se da de un día para otro…

Se sabe que las instituciones quedan, los individuos pasan…

De acuerdo. En principio, nadie es imprescindible. Pero en este caso hay dos personajes, Vela y Pérez, que han venido impulsando el proceso, participan junto con el procurador del Ministerio de Justicia. Tienen un claro involucramiento. Quien impulsa el proceso es Pérez y el jefe del equipo es Vela.

¿No están interfiriendo en el MP? Es como si el Poder Judicial cuestionara el nombramiento o la salida de un ministro.

No olvide que el Ejecutivo si bien es un poder autónomo, también es político. El presidente es el jefe de Estado y personifica a la nación. Recorre todo el país y recoge expectativas de las autoridades. Ha concatenado estas observaciones de la ciudadanía en una iniciativa legislativa.

Usted y el ministro del Interior declararon que Chávarry debe salir y que su permanencia es insostenible. ¿Por qué? ¿No es una injerencia?

Yo hago eco de dos comunicaciones públicas de los fiscales Sánchez y Ávalos. Es el sentir de importantes fiscales. Hablan de resquebrajamiento de la institucionalidad y de la independencia por el actuar del fiscal de la Nación. No lo dice el gobierno, sino dos fiscales supremos. Que son pares de Chávarry.

¿Sánchez y Ávalos son la biblia?

No. Pero son un sentir al interior del MP.

El fiscal Sánchez tiene acusación constitucional en el Congreso por el caso Lava Jato y una denuncia por colocar a su hijo en el JNE. ¿Le merece atención?

Merecen atención todos los casos. También hay fiscales supremos cuestionados. Ya hay una observación desde el propio MP, de pares…

De pares cuestionados…

El fiscal supremo Gálvez también expresó su insatisfacción por el cese de los fiscales Vela y Pérez. La sorpresiva medida afecta a un proceso bastante avanzado. Hay un adelanto importante en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, se firmaba el 11 de enero…

Chávarry ha pedido al Congreso y a la titular del MP de Brasil que determinen si realmente se retrasó la firma del acuerdo por retirar a Vela y Pérez o se debe al receso judicial de la Fiscalía brasileña.

En su carta al Congreso pretende establecer una relación fluida entre el presidente y el fiscal Pérez, lo cual se descarta. Además, el presidente puede opinar. Es inusual que pida una comisión especial para esto. Está rompiendo la ponderación.

Si la Fiscalía de Brasil dice que no hay retraso…

Preguntarle a Brasil si es cierto no es perder el equilibrio. Remover a dos fiscales de una investigación obviamente genera inestabilidad.

Hay receso judicial en Brasil, no se firmaba el 11 de enero. ¿Se equivocaron Pérez y…?

Son circunstancias que se han sumado al proceso.

¿El fiscal de la Nación no está facultado para hacer cambios?

Remover a dos fiscales que lideraban este proceso lleva a fojas cero prácticamente todo.

¿Por qué?

El fiscal que pueda sustituirlos tiene que llegar a un involucramiento y ver cuál es el estado situacional.

¿Para eso no son las instituciones?

Este es un proceso que no se ha construido de un día para otro. Estamos en una etapa importantísima, el acuerdo de colaboración eficaz dará mayores elementos de juicio.

¿Por qué debe salir Chávarry en su opinión? ¿Por corrupción?

Tiene una investigación pendiente…

Otros fiscales supremos también…

De acuerdo. Además, está rompiendo la autonomía funcional de los fiscales, a cargo del caso Lava Jato.

¿Chávarry es el origen de todos los males?

Por lo menos de esta circunstancia de insostenibilidad, de incertidumbre, generada ante la opinión pública.

Los fiscales rechazan el proyecto para declarar en emergencia el MP. Lo consideran gran intromisión. ¿Lo retirarán?

No está en perspectiva del Ejecutivo. Ha sido avalado por juristas como César Landa, Óscar Urviola y Eduardo Vega. El Congreso declaró en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura. Este también lo votará el Congreso, si así lo determina. La propuesta del Ejecutivo es una Junta de Fiscales Supremos Adjuntos que eligen al fiscal de la Nación provisional. Liderarán la reestructuración. La Constitución no discrimina entre titulares o adjuntos para la elección del fiscal de la Nación. No está poniendo a nadie, todos son del Ministerio Público.

El proyecto del Ejecutivo remueve a los fiscales supremos elegidos institucionalmente. ¿Con qué derecho?

La crisis del MP es pública, Chávarry tiene cinco denuncias constitucionales. Hay un procedimiento administrativo en el Colegio de Abogados. Las fiscales del Callao lo vinculan con Los Cuellos Blancos.

Es una investigación inicial, no ha terminado…

Y destituye a los dos fiscales. Dígame, ¿dejamos pasar esto? Ante una disyuntiva crítica para el país, el presidente está facultado a realizar una propuesta que nos salve de esta circunstancia. No se cesa a los fiscales supremos, seguirán siéndolo y quien determinará las responsabilidades en su momento será la Junta Nacional de Justicia.

Dejen actuar a la Junta una vez que funcione…

Por eso es una suspensión temporal. Se ha llegado a una situación complicada para el país.

Junta de Fiscales, superiores, provinciales han rechazado este proyecto de ley.

Hay voces discrepantes y a favor. Eso es entendible en una democracia. No confundamos lo que es autonomía con autarquía. El TC indica que la autonomía debe ser dentro de la Constitución. Cuando se percibe que un órgano constitucional, en este caso el MP, está desnaturalizando sus funciones y competencias, obviamente debe emitirse una normativa que la encuadre dentro del marco constitucional. Por eso en la propuesta hablamos de una disposición transitoria…

¿Como en los golpes de Estado?

Es diferente, esos se hacen al margen de la Constitución. En este caso, no. El Legislativo propuso la disolución del CNM y fue constitucional. ¿Por qué ahora que el Ejecutivo propone una suspensión temporal es inconstitucional? No pues. Estamos dentro del marco constitucional. El caso Odebrecht –el más importante de corrupción en el país– ha despertado mucha expectativa y entusiasmo en la colectividad. El objetivo es que se esclarezcan estos hechos y reforzar este proceso. Remover a dos fiscales, sin la venia de la Junta de Fiscales, provocó una reacción ciudadana. Pero también la provoca desde la institucionalidad democrática, por eso el Ejecutivo planteó esta iniciativa.

La inconstitucionalidad del proyecto radicaría en que una Ley Orgánica no puede modificar la Constitución.

Pero hemos hecho una ley orgánica con una disposición transitoria. César Landa, Óscar Urviola han manifestado que ante una situación de emergencia, se requieren medidas de emergencia y que el proyecto es perfectamente constitucional.

¿La emergencia la decreta la opinión de los fiscales supremos Sánchez y Ávalos?

Son insumos para elaborar nuestra propuesta.

¿El proyecto de ley puede tener modificaciones sustanciales o no es posible, como con la ley de referéndum?

Puede tenerlas, el Parlamento es el ente deliberativo donde tienen que darse los debates políticos necesarios. Una ley de tal importancia debe ser producto de un debate político.

Usted dijo que no debería pasar por comisiones, la mayoría del Congreso se opone a ello.

La ley de publicidad estatal no pasó por comisiones…

No era una ley orgánica…

Era muy importante para el país. Esta ley obedece a una situación crítica. El sistema de justicia está inmerso en una situación de inestabilidad. Amerita una atención preferencial. Esto lo decidirá el Congreso.

¿Si la Junta de Portavoces vota porque pase a comisiones, piden cuestión de confianza?

No estamos jugando con el cierre del Congreso. La confianza es constitucional…

¿Y por qué la plantean ahora?

Se puede plantear en cualquier circunstancia. Hay que evaluar y en su momento se tomará la determinación. Según el TC, esta propuesta podría ir acompañada de una cuestión de confianza…

¿Será acompañada…?

No descarto ninguna disyuntiva futura. No conjeturo.

¿El gobierno juega con el cierre del Congreso para asustar a los congresistas con perder su salario?

(Ríe). No jugamos con las expectativas de los parlamentarios. El Congreso ha motivado esta suspicacia.

¿Cerrar el Congreso está en los planes del Ejecutivo?

Responderé doctrinariamente. Está en la Constitución. No trabajamos con una guillotina permanente, sino con transparencia y oportunidad.

¿El acuerdo con Odebrecht es conveniente? Solo incluye cuatro proyectos y la reparación es mínima.

Respetemos la reserva y la autonomía de sus autores. Lo publicado no es formal. De lo conocido, es marcadamente diferente a lo que se esperaba. Pero hoy existe la Ley 30737 aprobada por el Congreso y reglamentada por este Ejecutivo. Las cifras elevadas fueron antes de la ley…

¿US$182 millones no es exiguo?

La ley habla de fórmulas, no de montos. Cuatro proyectos es bastante modesto para las inversiones de Odebrecht acá. Pero es donde Odebrecht reconoce sobornos. Si se identifica otros sobornos, se amplía.

¿Por qué no está el caso Villarán, revocatoria? Solo figura la IIRSA Sur…

Pregúnteles a los fiscales. El caso Villarán se está jugando en paralelo, no tiene que ver acá. Ya está aperturado…

Todos lo están…

Hablamos de los sobornos reconocidos por Odebrecht. Tampoco están las consorciadas, solo está Odebrecht…

¿Es sospechoso?

No. En algún momento tienen que ser parte y sumarse a la reparación civil. En Brasil se recabará mayores insumos…

¿Sobre el Gasoducto, Chavimochic, IIRSA Norte?

La información no está sesgada a cuatro casos, es abierta. Odebrecht admite sobornos solo en cuatro casos...

Pero eso no es verdad.

Lo debe determinar el Ministerio Público. Es una primera fase, las investigaciones se podrán ampliar.

¿Le preocupan las exclusiones? ¿Confía ciegamente en tres personas?

Claro que me preocupan. No confío ciegamente, trabajan bajo el marco regulatorio.

El presidente dijo que Odebrecht no debería seguir trabajando acá. Luego, que el acuerdo se puede corregir. ¿Les jala la alfombra a los fiscales que sí lo acordaron? ¿Se debe corregir el acuerdo?

Los fiscales se someten a la ley. No conocemos el contenido formal del acuerdo…

Vela explicó por qué se quedaba Odebrecht…

Vela lo dice por algo y eso no lo sabemos. Es parte del proceso. No conocemos el documento. Respeto la opinión del presidente, pero no puedo pronunciarme. Los únicos que negocian son los fiscales y el procurador.

¿Su opinión cuál es?

No tengo elementos de juicio para dar una respuesta.

¿No es extraño que Keiko Fujimori sea la única detenida y que a Alan García le impidan salir del país y a otros no? Los casos, Toledo, Villarán, Humala, PPK, las consorciadas nada…

Entiendo que todos los casos marchan a su ritmo, tienen sus plazos. Esos dos están vinculados a Odebrecht. En el caso ‘consorciadas’, Graña no tiene impedimento de salida. Ha habido omisión o descuido. Con los antecedentes de otros casos se debió tomar los reparos que ameritan las circunstancias.

TENGA EN CUENTA



- Vicente Zeballos nació en Moquegua y es abogado de profesión con estudios de posgrado y cursos de especialización en Derecho Constitucional en España. Ejerció la docencia universitaria desde 2000.



- Fue alcalde de la municipalidad provincial de Mariscal Nieto-Moquegua, de 2003 a 2006, y congresista por la región Moquegua de julio de 2011 a julio de 2016.



- Fue reelecto y renunció a Peruanos por el Kambio tras el indulto a Alberto Fujimori.