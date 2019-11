En vísperas de cumplir dos meses como presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos es optimista sobre la situación económica del país y también sobre la labor del Congreso que se elegirá en enero de 2020.

Han pasado casi dos meses desde la disolución del Congreso. ¿Qué ha logrado el Gobierno hasta ahora luego de que concluyó esta fase de confrontación?

Lo primero es generar consensos, no solo con los medios empresariales sino con los medios laborales; lo segundo, todavía pendiente, es zanjar diversos conflictos sociales; lo tercero, transmitir un grado de confianza en la ciudadanía; y lo cuarto, nuestra preocupación porque la dinámica económica no se paralice y a efectos de ello estamos enfocados en la inversión pública.

El crecimiento económico es un tema de preocupación. El pronóstico para el año sigue bajando, un reporte de Scotiabank lo pone en 2.3%. ¿Qué se está haciendo frente a esa desaceleración?

Antes de dejar la responsabilidad de ministro de Economía, Carlos Oliva acompañó al presidente Vizcarra a Nueva York y tuvo la oportunidad de reunirse con tres empresas de riesgo que manifestaron que la percepción del país era bastante positiva y auspiciadora, y eso se ha corroborado en estos últimos días. La ministra de Economía (María Antonieta Alva) ha estado fuera del país y ha logrado colocar más de 10 mil millones de soles en bonos, lo que evidencia el grado de confianza que hay en el país, en su fortalecimiento institucional, en su vida democrática y, sobre todo, en las condiciones económico-sociales para un inversor. Esto nos permite concluir que la economía está bien, no tan bien como quisiéramos, (…) pero estamos haciendo los mejores esfuerzos para que nuestra perspectiva económica se mantenga sólida. A comienzos de este año advertíamos un crecimiento de 4% en el PBI; en expresión de la propia ministra de Economía, esto redundará en el 2.7% cerrando diciembre. No deja de ser auspicioso cuando la media en América Latina es 0.6%.

La última semana se reveló que grandes empresas dieron importantes aportes económicos a candidatos en la campaña de 2011, en particular a Keiko Fujimori. Aparentemente no hay ilegalidad, pero sí poca transparencia. ¿Cómo califica eso?

Quienes tenemos la responsabilidad del ejercicio de la función pública tenemos que mostrar nuestra mejor predisposición para impulsar procesos de transparencia. Son empresarios privados que han estado alimentando de recursos a distintas propuestas políticas y eso redunda en lo que, en su momento, identificó como un problema y asumió como respuesta el Ejecutivo al plantear la gran reforma política. El sistema de partidos políticos, es más que evidente con estos hechos, está en crisis, necesitamos recuperar la confianza. El soporte en la democracia son los partidos con la representatividad y actuación que tienen en el escenario político. Si bien el Gobierno impulsó la gran reforma política, se ha quedado a mitad de camino; hay un grupo importante de normas que ha sido aprobado y lamentablemente no se va a aplicar en las próximas elecciones. Pero queda una importante labor para el próximo Parlamento de darle impulso y continuidad a ese paquete normativo de modificaciones no solo electorales sino institucionales.

En el financiamiento de campañas, ¿qué reforma quisieran empujar con el próximo Congreso?

Hay un grupo importante de reformas que ya están dadas, lamentablemente no se pueden aplicar dado que por disposición del JNE (…) han quedado suspendidas, pero hay un paquete importante de normas que aún están pendientes. Lo ideal es que todo financiamiento tiene que transparentarse. ¡Qué mejor transparencia que pueda darse a través de los conductos de la bancarización! Aquí no se trata de una lucha ideológica o programática, sí se trata de criterios objetivos, que todos participen en igualdad de condiciones, transparentar el involucramiento que pudieran tener en decisiones futuras los actores políticos; (…) esto evidencia una grave debilidad. A veces acuñamos la expresión de falta de ciudadanía solamente mirando a los electores, pero hay actores mayores que tienen cierto manejo económico…

Se refiere usted a los empresarios…

A los empresarios. Obviamente falta mayor transparencia, falta mayor compromiso y un verdadero espíritu constructivo desde el punto de vista institucional.

¿Cree que los empresarios no tienen ese perfil constructivo para con nuestra democracia?

No puedo caer en generalizaciones, de ninguna manera. Sin embargo, creo que estos hechos ponen en evidencia que ha habido un involucramiento con un interés oscuro detrás de estas participaciones.

Dionisio Romero Paoletti dijo que contribuyó también para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski con US$200 mil dólares. ¿Qué rol tuvo el presidente Vizcarra en la entrega de ese dinero considerando que fue jefe del comando de campaña?

Discriminamos responsabilidades. En su momento lo precisó Alfonso Grados, que era el secretario de economía o tesorero. El jefe de campaña está abocado más a la difusión y presencia efectiva de la propuesta política en el país; el manejo económico tenía su propia secretaría. El presidente Vizcarra estuvo al margen…

¿Qué temas prioritarios va a trabajar el Ejecutivo con el nuevo Congreso?

Primero está la expectativa de que sea un Parlamento que proponga una agenda parlamentaria, (…) que pueda darle al país propuestas normativas sin renunciar a su labor de fiscalización, pero en articulación con el Poder Ejecutivo. Le decía antes que está pendiente una gran reforma política, también está pendiente la reforma judicial. Se han dado pasos, pero insuficientes. El Consejo para la Reforma de la Justicia –que preside el propio presidente de la República– va a ser una especie de filtro para las grandes iniciativas, (…) el Parlamento va a ser eco de esas iniciativas, (…) también tenemos que trabajar el tema de la descentralización, cómo profundizar el crecimiento desde el interior del país y mejorar los niveles de mecanismos de fiscalización.

¿Insistirán con la inmunidad parlamentaria?

Mire, tal como lo prevé el reglamento, una vez que cesó en sus funciones el Parlamento, pasan al archivo todos los proyectos de ley. De ser necesario lo reimpulsaremos. Sin embargo, hemos escuchado en distintas candidaturas que, desde su propia agrupación política, están proponiendo este tipo de iniciativas. Como gobierno, en su oportunidad, plantearemos algunas iniciativas de estas mismas características.

¿Quiénes vislumbran que serán sus aliados? La composición va a cambiar radicalmente y el Ejecutivo no va a tener una bancada propia.

Es una pregunta capciosa porque si yo digo con quiénes trabajaríamos, es como un adelanto de opinión, un involucramiento en el escenario político y en eso tenemos una prohibición por el tema de la neutralidad.

Según la última encuesta de Datum, publicada por Perú21, la aprobación al presidente ha caído 13 puntos de octubre a noviembre, de 82% a 69%. ¿Cómo explica esa reducción?

Es comprensible. (Tiene) el 80% porque esa consulta estaba emparejada a lo que es la disolución del Congreso y obviamente había mucha expectativa en la ciudadanía; es normal que el presidente tenga una baja sustantiva. No obstante, no pasemos por alto una cuestión de fondo: en una circunstancia histórica política, (…) comparado con otros presidentes, está en una posición expectante. Sesenta por ciento no es para desecharlo, al contrario, es una presencia muy efectiva. Sin embargo, las incidencias, estadísticas o consultas que se hacen entre los ciudadanos son un criterio técnico importante, pero no necesariamente implica tomar decisiones; las tomamos como un instrumento adicional que suma a la toma de decisiones que como Gobierno tenemos que asumir.

¿Y tendrá eso algo que ver con el hecho de que el presidente ya no tiene a quién enfrentar? Era una estrategia que aparentemente le rendía réditos políticos.

Nuestra lucha siempre ha sido por construir un país mejor, acelerar el ritmo de nuestras inversiones públicas, especialmente en la gran infraestructura. Teníamos un Parlamento que, en cierta medida, se mostró obstruccionista; ahora el rol nuestro es mucho más gravitante, de mayor responsabilidad porque se ha generado mayor expectativa en la ciudadanía. Yo no creo que cuando el ciudadano evalúa al Poder Ejecutivo esté necesariamente mirando como rebote al Parlamento. Mira al Ejecutivo como instancia administrativa resolutiva que tiene que tomar decisiones.

A usted se le identifica como la mano derecha del presidente, ¿cuáles son sus aspiraciones para 2021?

Primero quiero ratificar la disposición del presidente de auspiciar un proceso electoral transparente, objetivo y ajeno a toda incidencia del Ejecutivo, y no solamente estoy refiriéndome a las elecciones de 2020 sino también a las de 2021. El presidente no tiene ninguna aspiración, tal es así que inclusive planteó una propuesta en la ley indicando la no posibilidad de una reelección; en consecuencia, en 2021 tampoco participa. De 2026 para adelante es una pregunta que le corresponde absolver a él.

TENGA EN CUENTA

- Vicente Zeballos es de Moquegua, al igual que el presidente Vizcarra, a quien acompaña en el Ejecutivo desde julio de 2018, primero como ministro de Justicia y desde el 30 de setiembre último como primer ministro.

- Es abogado. Fue alcalde de la provincia de Mariscal Nieto (2003-06). Al Congreso llegó de la mano de Solidaridad Nacional en 2011; en 2016 postuló por PpK.

. “Creo que he cumplido con mi país en la mejor disposición democrática constructiva. No tengo más expectativa que volver a mis aulas universitarias”.